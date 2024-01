Sędziowie z Krakowa piszą do Bodnara. Chcą odwołania Zygmunta Drożdżejki

Przypomnijmy, iż w grudniu krakowski oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia przyjął uchwałę, w której postuluje "niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do odwołania prezesów i v – ce prezesów sądu apelacyjnego, sądów okręgowych oraz sądów rejonowych w apelacji krakowskiej, którzy sprzeniewierzyli się przysiędze sędziowskiej, co w szczególności odnosi się to do osób które zostały powołane w wyniku odwołania swoich poprzedników, a także powołanych w warunkach wskazujących na upolitycznienie funkcji, rażącego nadużycia władzy i braku jakiegokolwiek wpływu samorządu sędziowskiego na wybór osoby zarządzającej".



Czytaj więcej Sądy i trybunały Sędzia Drożdżejko wyłączył sędziego Rygla. Odwet za wyłączenie Drożdżejki? Krakowski sędzia Zygmunt Drożdżejko wyłączył sędziego Pawła Rygla (obaj z Sądu Apelacyjnego w Krakowie) z rozpoznawania sprawy pozwanej Poczty Polskiej. Z uzasadnienia postanowienia wynika, że Drożdżejko podważa niezależność sędziego Rygla, bo Rygiel kwestionuje jego awanse - czytamy w OKO.press.