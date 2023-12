Szans na zmiany nasz rozmówca upatruje w prawie PG do ustanowienia regulaminu urzędowania prokuratury, którym może zmienić strukturę Prokuratury Krajowej, np. przejmując bardzo ważny dział kadr.

Prawnicy liczą też na zmiany ustawowe: trwały rozdział prokuratury i rządu oraz ws. neosędziów, Krajowej Rady Sądownictwa i Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj więcej Opinie Prawne Tomasz Pietryga: Tusk o praworządności – mało konkretów, dużo determinacji Exposé Donalda Tuska w części dotyczącej praworządności było dość oszczędne w konkrety. Jednak pokazuje dużą determinację nowego premiera w „przywracaniu praworządności” i rozliczeniu PiS, choć nie wiemy, jakimi metodami ten cel chce zostać osiągnięty.

Bez zawahania

– Nie wolno się zawahać i kalkulować, co zrobi prezydent Duda. Ustawy powinny trafiać na jego biurko. Jeśli je zawetuje lub skieruje do TK Przyłębskiej, będzie za to odpowiadał, także w wymiarze finansowym, bo może to wstrzymywać fundusze UE. Nie tylko KPO, ale też fundusze spójności, 75 mld euro leżące na stole. Musi być odpowiedzialność finansowa, dyscyplinarna i karna wszystkich, którzy przyczynili się do dewastacji państwa – podkreśla mec. Wawrykiewicz.

Szczegółów w exposé Donalda Tuska nie było, ale w prokuraturze słychać optymizm.

– Prokuratorzy z Lex Super Omnia z satysfakcją przyjęli nominację dla prof. Bodnara. Jego kariera ukazuje, że praworządność była, jest i na pewno będzie wartością nadrzędną, gdy chodzi o prokuraturę. Jego wybór pozwoli przywrócić standardy, które od ośmiu lat były lekceważone – mówi prok. Katarzyna Szeska z LSO. Kiedyś była rzeczniczką prokuratora krajowego Edwarda Zalewskiego, dziś jest szeregowym prokuratorem na warszawskiej Woli. Wierzy, że w nowej sytuacji zniknie efekt mrożący i prokuratorzy zaczną korzystać z posiadanych uprawnień, nie obawiając się negatywnych konsekwencji, np. delegacji.