Awantura w KRS. Gasiuk-Pihowicz miała usłyszeć "Wcisnę to pani w gardło"

Po przerwie nie było spokojniej. Posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz wezwała na posiedzenie KRS policję. - Nie ma mojej zgody na słowa: o wciśnięciu mi uchwały w gardło, odszczekiwaniu tego co powiedziałam - mówiła posłanka. Te słowa miały paść wobec Gasiuk-Pihowicz ze strony członka KRS, sędziego Macieja Nawackiego.



Słowa te potwierdził na platformie "X" (dawniej Twitter) senator Krzysztof Kwiatkowski. - Przed chwilą na sali posiedzeń KRS, Maciej NAWACKI do posłanki Kamili Gasiuk-Pihowicz odezwał się następująco: „Odszczeka to Pani”, „Wcisnę to Pani w gardło” - napisał. - Takiej sytuacji w KRS nigdy nie było - dodał.

Po całodziennej walce nowych posłów - członków KRS sędzia Kamil Zaradkiewicz otrzymał pozytywną opinię do zajęcia stanowiska dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. To kandydat ministra sprawiedliwości – Zbigniewa Ziobro – na pięcioletnią kadencję. W sprawozdaniu z posiedzenia KRS zamieszczone zostało zastrzeżenie poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz, że w głosowaniu brało udział 15 członków nielegalnie powołanych do KRS.