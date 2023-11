Prof. Marcin Wiącek: Sędziów da się zweryfikować i nie naruszyć prerogatyw

Z orzecznictwa TK z lat 2015–2016, a także z wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Xero Flor prz. Polsce) wynika, że trzech sędziów TK zostało wybranych w grudniu 2015 r. na wadliwej podstawie prawnej. Wskazywałem w swoich wystąpieniach na konieczność wykonania tych orzeczeń. Legitymacja prawna do orzekania trzech osób zasiadających obecnie w TK budzi zasadnicze zastrzeżenia. Niezbędne jest wyeliminowanie wątpliwości co do składu Trybunału.

Można to zrobić uchwałami Sejmu?

Orzeczenia TK i ETPC trzeba wdrożyć. A jak – to do pewnego stopnia decyzja polityczna. Trudno mi się wypowiadać o tych uchwałach, bo nie znam ich treści, ale muszę podkreślić, że to Sejm w 2015 r. doprowadził swymi uchwałami do tej sytuacji, wygaszając mandaty trzech sędziów prawidłowo powołanych i wybierając w ich miejsce nowych sędziów. A zatem z prawnego punktu widzenia racjonalne jest stwierdzenie, że ten sam organ, który doprowadził do naruszenia prawa, ma kompetencję do naprawienia skutków tego naruszenia.

Czytaj więcej Sądy i trybunały Powrót ładu do Trybunału Konstytucyjnego powinien uwzględniać interes obywateli Anulowanie wyroków w składach z tzw. dublerami musiałoby dotyczyć wszystkich orzeczeń. Eksperci widzą jednak rozwiązania, które mimo wyeliminowania z obrotu prawnego korzystnych dla obywateli czy przedsiębiorców wyroków TK pozwolą uwzględnić ich interesy i prawa.

Przeciwnicy uchwał wskazują, że Sejm może przekroczyć kompetencje, bo w konstytucji nie ma upoważnienia do odwoływania sędziów TK, a ustrojowa rola Sejmu w procesie kreacji składu Trybunału kończy się na wyborze sędziego.

To prawda, ale sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana od strony prawnej. Zgodnie z art. 190 ust. 4 konstytucji wyrok TK stwierdzający niezgodność z konstytucją określonych przepisów powinien być wykonany w indywidualnych sprawach, co powinno polegać na wzruszeniu aktów opartych na niekonstytucyjnym przepisie. Ten artykuł upoważnia organy państwa do wykorzystania przysługujących im kompetencji w celu wykonania orzeczeń TK.