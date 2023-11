Decyzja Sejmu ws. sędziów-dublerów w TK pod znakiem zapytania

Tworząca się koalicja rządowa planowała już na pierwszym posiedzeniu nowego parlamentu przyjąć uchwałę w sprawie legalności wyboru trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Przypomnijmy, iż kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego rozpoczął się w 2015 roku. Krótko przed końcem kadencji Sejm wybrał pięciu nowych sędziów TK – choć mógł tylko trzech. W nowej kadencji Sejm z większością PiS uchwalił, że wybór całej piątki „nie miał mocy prawnej" i wybrał nową piątkę. TK jeszcze za prof. Andrzeja Rzeplińskiego uznał, że w kadencji PO–PSL mogli wybrać trzech sędziów, a nowy Sejm – tylko dwóch. Nowo wybrany prezydent Duda nie przejął się tym orzeczeniem, lecz uchwałami o „braku mocy prawnej" i nie powołał trzech sędziów wybranych za PO–PSL, ale piątkę nowych – w tym trzech „dublerów".

Uchwały kasujące wybór tzw. sędziów dublerów do Trybunału Konstytucyjnego opozycja planowała przegłosować we wtorek, w trakcie drugiego dnia inauguracyjnego posiedzenia Sejmu X kadencji. Jak donosi portal Onet.pl, pojawiły się jednak wątpliwości związane z tym, czy uchwały w ogóle zostaną opublikowane. Powinny się one pojawić w Monitorze Polskim. To dziennik urzędowy wydawany formalnie przez premiera. Jak zauważa portal, jeszcze przez kilka tygodni kontrolę nad nim będzie miał Mateusz Morawiecki.

Onet przypomina, że choć publikacja uchwał oraz innych decyzji to obowiązek premiera, w przeszłości już zdarzało się, że Prawo i Sprawiedliwość ignorowało przepisy w tym zakresie. Premier Beata Szydło miesiącami wstrzymywała ogłoszenie kilku wyroków Trybunału Konstytucyjnego, którym kierował jeszcze prof. Andrzej Rzepliński. - Obawiamy się, że sytuacja się powtórzy, a wolelibyśmy tego uniknąć i to nawet wiedząc, że przecież już niedługo będziemy mieli nowy rząd. Zastanawiamy się, co zrobić. Analizujemy przepisy, ale przegłosowanie tych uchwał już teraz, nie jest pewne – powiedział portalowi jeden z posłów Koalicji Obywatelskiej.