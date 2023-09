Dr Anna Dziergawka - sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy - czekała na powołanie od stycznia. To wtedy Krajowa Rada Sądownictwa zakończyła pierwsze w historii, publiczne wysłuchanie kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Do obsadzenia w konkursie było siedem stanowisk sędziów izby karnej SN. Ubiegało się o nie osiem osób, ale KRS rekomendowała do awansu jedynie sędzię Dziergawkę.

Jak informował Onet, podczas wysłuchań w KRS nieoczekiwanie do swoich akt osobowych dołączyła... pismo od bydgoskiego biskupa, który zaświadczał o jej kwalifikacjach moralnych i o tym, że jest ona praktykującą katoliczką.

Kilka lat wcześniej sędzia Dziergawka dostała od tzw. neoKRS awans do bydgoskiego Sądu Okręgowego, a Zbigniew Ziobro powołał ją na wiceprezesa tego sądu.

Członek KRS, sanator Bogdan Zdrojewski, odnosząc się do kandydatury sędzi przyznał, że zaskoczyła go rekomendacja biskupa, bo jak zauważył, jest to rzadkość. Sędzia odpowiedziała, że sama wystąpiła o tę rekomendację.