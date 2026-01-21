Aktualizacja: 21.01.2026 08:29 Publikacja: 21.01.2026 05:20
Rozpatrywanie spraw ZUS przez sądy pracy i ubezpieczeń społecznych prowadzi do poważnych problemów systemowych
Foto: Adobe Stock
Polski system prawny ma trzy główne gałęzie: prawo karne, cywilne oraz administracyjne. To ostatnie reguluje organizację i funkcjonowanie aparatu państwowego, powołuje organy władzy publicznej, określa ich kompetencje i zadania, a także tworzy urzędy obsługujące te organy. Wydawałoby się, że decyzje administracyjne podlegają kontroli sądów administracyjnych. Tymczasem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zasada ta nie obowiązuje.
Dwa kluczowe akty prawne regulujące działalność organu rentowego – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z 13 października 1998 r. oraz ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 17 grudnia 1998 r. – mają charakter administracyjny. Wprost odsyłają one do stosowania kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach świadczeń. Z formalnego punktu widzenia ZUS działa więc w reżimie prawa administracyjnego, wydając decyzje. Logika systemowa podpowiadałaby, że kontrolę nad nimi sprawują sądy administracyjne. Jednak ustawodawca przyjął odmienne rozwiązanie.
Czytaj więcej
Podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawa reformująca orzecznictwo lekarskie w ZUS ma...
Sporowi o świadczenia z ubezpieczeń społecznych – emeryturę, rentę czy zasiłek – został nadany charakter cywilnoprawny. W efekcie stał się on konfliktem o prawa majątkowe. Dlatego odwołania od decyzji ZUS rozpatrują sądy powszechne, a konkretnie pracy i ubezpieczeń społecznych. Postępowanie przed nimi nie stanowi jednak kontroli formalnoprawnej decyzji ZUS. Sąd rozstrzyga sprawę od początku według własnych ustaleń, jakby postępowania prowadzonego przez organ rentowy w ogóle nie było. Rozwiązanie to, choć historycznie uzasadnione możliwością merytorycznego orzekania o świadczeniu (czego nie czyni sąd administracyjny, stosując model kasacyjny), obecnie prowadzi do poważnych problemów systemowych.
Wygląda to tak, że najpierw ZUS prowadzi własne postępowanie – gromadzi dokumenty, przeprowadza badania lekarskie. Następnie sąd, często z udziałem biegłych, powtarza te czynności. Generuje to dodatkowe koszty i znacząco wydłuża czas postępowania. Zgodnie z orzecznictwem SN sąd pracy nie bada, czy ZUS prawidłowo przeprowadził postępowanie dowodowe, tylko samodzielnie ustala, czy ubezpieczony ma prawo do świadczenia, opierając się na własnych ustaleniach faktycznych i prawnych. Legalność działań organu administracyjnego pozostaje poza jego kontrolą.
Czytaj więcej
Aplikant nie może wykpić się od odpowiedzialności za składki do ZUS, powołując się na nieznajomoś...
Sąd Najwyższy konsekwentnie przyjmuje, że decyzja ZUS stanowi jedynie załącznik do odwołania i traci swój byt prawny w momencie jego wniesienia. Cała sprawa przekształca się w spór cywilny (majątkowy).
W efekcie sąd pracy nie bada legalności działania ZUS, gdyż jest to domena sądów administracyjnych, co w praktyce pozbawia obywatela prawa do kontroli działań organu.
Wyłączenie organu rentowego spod kontroli sądów administracyjnych omija ten konstytucyjny bezpiecznik. W takiej sytuacji ZUS dopuszcza się naruszeń prawa – najczęściej zasady prawdy obiektywnej. Wyrażona została ona w art. 7 w zw. z art. 77 k.p.a. Zasada ta nakazuje zebranie pełnego materiału dowodowego, jego wszechstronną ocenę oraz ustalenie prawdy obiektywnej. Tymczasem ZUS często nie wykonuje tych obowiązków. Decyzje są wydawane na podstawie niekompletnego materiału dowodowego – na przykład wyłącznie dokumentacji znajdującej się w jego dyspozycji – z pominięciem świadectw pracy czy innych dokumentów niekorzystnych dla organu. Często są schematyczne i lakoniczne, wydawane masowo, bez indywidualnego zbadania stanu faktycznego, czego prawo jednoznacznie wymaga.
Czytaj więcej
Podczas trwającego postępowania ZUS nie ma możliwości żadnego przejęcia składek czy też przeprowa...
Dobrym przykładem są komisje lekarskie ZUS, działające jako kolegialne organy administracyjne. Teoretycznie są one związane prawem, w tym zasadą prawdy obiektywnej. Do prawidłowego ustalenia stanu faktycznego konieczna jest wiedza medyczna, dlatego organy te składają się z lekarzy specjalistów. Ci są zobowiązani nie tylko do przestrzegania prawa administracyjnego, lecz także do działania zgodnie z art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który nakazuje wykonywanie zawodu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej.
Praktyka pokazuje jednak, że często ignorują oni jedno i drugie. W efekcie sądy pracy pomijają ich ustalenia – którymi zresztą i tak nie są związane – i powołują kosztownych biegłych, aby ustalić okoliczności, które powinien prawidłowo zbadać organ rentowy.
Konstytucja w art. 184 nakazuje, aby administracja publiczna pozostawała pod kontrolą sądów administracyjnych. Stanowi to gwarancję ochrony praw i wolności obywatelskich przed nadużyciami. Dodatkowo art. 77 ust. 2 ustawy zasadniczej, zgodnie z którym „ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw”, zawiera swoisty „bezpiecznik”, uniemożliwiający uchwalanie aktów prawnych wyłączających kontrolę sądową w sprawach niewygodnych dla władzy. Brak możliwości sprawdzenia legalności działania ZUS narusza konstytucyjne prawo do rozpatrzenia sprawy przez właściwy sąd (art. 45 ust. 1 konstytucji) oraz prawo do skutecznej ochrony przed nadużyciami organów administracji (art. 77 ust. 2 konstytucji).
Postępowania sądowe w sprawach organu rentowego stanowią znaczną część spraw rozpatrywanych w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych. Gdyby ZUS prowadził swoje postępowania, tak jak wymagałby na przykład sąd administracyjny – być może mniej przypadków trafiałoby na wokandę. Obecny model generuje ogromne obciążenie dla wymiaru sprawiedliwości, wydłuża czas rozstrzygania spraw i zwiększa koszty ponoszone przez państwo.
Obecny model rozpatrywania spraw ZUS przez sądy pracy i ubezpieczeń społecznych zamiast przez sądy administracyjne, prowadzi do poważnych problemów systemowych: braku kontroli legalności działań administracji, naruszenia konstytucyjnych gwarancji, duplikacji postępowań dowodowych oraz nadmiernego obciążenia sądów powszechnych. Konieczne jest wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych, które zapewnią zarówno merytoryczną ocenę prawa do świadczenia, jak i skuteczną kontrolę legalności postępowania administracyjnego. Bez tego konstytucyjny bezpiecznik pozostanie iluzją, a obywatele nadal będą ponosić koszty wadliwie funkcjonującego systemu.
Autor jest doktorem nauk prawnych, wykładowcą Uniwersytetu WSB Merito
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
Rosnąca fala przedstawianych w internecie skąpo ubranych rzeczywistych osób każe się zastanowić, jak chronić ich...
Obywatele i wybrana przez nich władza to naczynia połączone, które – zwłaszcza w sytuacji kryzysu – nie powinny...
Domyślne powierzenie opieki matce nie jest rozwiązaniem neutralnym dla dziecka. Jest wyborem, który warto umieć...
Orzeczenie unijnego trybunału (TSUE) wymaga możliwości przeniesienia do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu skut...
Z nieudanego elektronicznego głosowania na lidera Polski 2050 należy wyciągnąć wniosek, że państwo nie powinno s...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas