Obecny model rozpatrywania spraw ZUS przez sądy pracy i ubezpieczeń społecznych prowadzi do poważnych problemów systemowych: braku kontroli legalności działań administracji, naruszenia konstytucyjnych gwarancji oraz duplikacji postępowań dowodowych.

Publikacja: 21.01.2026 05:20

Foto: Adobe Stock

Michał Długosz

Polski system prawny ma trzy główne gałęzie: prawo karne, cywilne oraz administracyjne. To ostatnie reguluje organizację i funkcjonowanie aparatu państwowego, powołuje organy władzy publicznej, określa ich kompetencje i zadania, a także tworzy urzędy obsługujące te organy. Wydawałoby się, że decyzje administracyjne podlegają kontroli sądów administracyjnych. Tymczasem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zasada ta nie obowiązuje.

Działalność ZUS a prawo

Dwa kluczowe akty prawne regulujące działalność organu rentowego – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z 13 października 1998 r. oraz ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 17 grudnia 1998 r. – mają charakter administracyjny. Wprost odsyłają one do stosowania kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach świadczeń. Z formalnego punktu widzenia ZUS działa więc w reżimie prawa administracyjnego, wydając decyzje. Logika systemowa podpowiadałaby, że kontrolę nad nimi sprawują sądy administracyjne. Jednak ustawodawca przyjął odmienne rozwiązanie.

Sporowi o świadczenia z ubezpieczeń społecznych – emeryturę, rentę czy zasiłek – został nadany charakter cywilnoprawny. W efekcie stał się on konfliktem o prawa majątkowe. Dlatego odwołania od decyzji ZUS rozpatrują sądy powszechne, a konkretnie pracy i ubezpieczeń społecznych. Postępowanie przed nimi nie stanowi jednak kontroli formalnoprawnej decyzji ZUS. Sąd rozstrzyga sprawę od początku według własnych ustaleń, jakby postępowania prowadzonego przez organ rentowy w ogóle nie było. Rozwiązanie to, choć historycznie uzasadnione możliwością merytorycznego orzekania o świadczeniu (czego nie czyni sąd administracyjny, stosując model kasacyjny), obecnie prowadzi do poważnych problemów systemowych.

Działanie ZUS. Duplikacja procedur i brak odpowiedzialności

Wygląda to tak, że najpierw ZUS prowadzi własne postępowanie – gromadzi dokumenty, przeprowadza badania lekarskie. Następnie sąd, często z udziałem biegłych, powtarza te czynności. Generuje to dodatkowe koszty i znacząco wydłuża czas postępowania. Zgodnie z orzecznictwem SN sąd pracy nie bada, czy ZUS prawidłowo przeprowadził postępowanie dowodowe, tylko samodzielnie ustala, czy ubezpieczony ma prawo do świadczenia, opierając się na własnych ustaleniach faktycznych i prawnych. Legalność działań organu administracyjnego pozostaje poza jego kontrolą.

Sąd Najwyższy konsekwentnie przyjmuje, że decyzja ZUS stanowi jedynie załącznik do odwołania i traci swój byt prawny w momencie jego wniesienia. Cała sprawa przekształca się w spór cywilny (majątkowy).

W efekcie sąd pracy nie bada legalności działania ZUS, gdyż jest to domena sądów administracyjnych, co w praktyce pozbawia obywatela prawa do kontroli działań organu.

Lekarze orzecznicy poza zasięgiem kontroli

Wyłączenie organu rentowego spod kontroli sądów administracyjnych omija ten konstytucyjny bezpiecznik. W takiej sytuacji ZUS dopuszcza się naruszeń prawa – najczęściej zasady prawdy obiektywnej. Wyrażona została ona w art. 7 w zw. z art. 77 k.p.a. Zasada ta nakazuje zebranie pełnego materiału dowodowego, jego wszechstronną ocenę oraz ustalenie prawdy obiektywnej. Tymczasem ZUS często nie wykonuje tych obowiązków. Decyzje są wydawane na podstawie niekompletnego materiału dowodowego – na przykład wyłącznie dokumentacji znajdującej się w jego dyspozycji – z pominięciem świadectw pracy czy innych dokumentów niekorzystnych dla organu. Często są schematyczne i lakoniczne, wydawane masowo, bez indywidualnego zbadania stanu faktycznego, czego prawo jednoznacznie wymaga.

Dobrym przykładem są komisje lekarskie ZUS, działające jako kolegialne organy administracyjne. Teoretycznie są one związane prawem, w tym zasadą prawdy obiektywnej. Do prawidłowego ustalenia stanu faktycznego konieczna jest wiedza medyczna, dlatego organy te składają się z lekarzy specjalistów. Ci są zobowiązani nie tylko do przestrzegania prawa administracyjnego, lecz także do działania zgodnie z art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który nakazuje wykonywanie zawodu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej.

Praktyka pokazuje jednak, że często ignorują oni jedno i drugie. W efekcie sądy pracy pomijają ich ustalenia – którymi zresztą i tak nie są związane – i powołują kosztownych biegłych, aby ustalić okoliczności, które powinien prawidłowo zbadać organ rentowy.

Naruszenie gwarancji konstytucyjnych

Konstytucja w art. 184 nakazuje, aby administracja publiczna pozostawała pod kontrolą sądów administracyjnych. Stanowi to gwarancję ochrony praw i wolności obywatelskich przed nadużyciami. Dodatkowo art. 77 ust. 2 ustawy zasadniczej, zgodnie z którym „ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw”, zawiera swoisty „bezpiecznik”, uniemożliwiający uchwalanie aktów prawnych wyłączających kontrolę sądową w sprawach niewygodnych dla władzy. Brak możliwości sprawdzenia legalności działania ZUS narusza konstytucyjne prawo do rozpatrzenia sprawy przez właściwy sąd (art. 45 ust. 1 konstytucji) oraz prawo do skutecznej ochrony przed nadużyciami organów administracji (art. 77 ust. 2 konstytucji).

Postępowania sądowe w sprawach organu rentowego stanowią znaczną część spraw rozpatrywanych w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych. Gdyby ZUS prowadził swoje postępowania, tak jak wymagałby na przykład sąd administracyjny – być może mniej przypadków trafiałoby na wokandę. Obecny model generuje ogromne obciążenie dla wymiaru sprawiedliwości, wydłuża czas rozstrzygania spraw i zwiększa koszty ponoszone przez państwo.

Konieczność reformy

Obecny model rozpatrywania spraw ZUS przez sądy pracy i ubezpieczeń społecznych zamiast przez sądy administracyjne, prowadzi do poważnych problemów systemowych: braku kontroli legalności działań administracji, naruszenia konstytucyjnych gwarancji, duplikacji postępowań dowodowych oraz nadmiernego obciążenia sądów powszechnych. Konieczne jest wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych, które zapewnią zarówno merytoryczną ocenę prawa do świadczenia, jak i skuteczną kontrolę legalności postępowania administracyjnego. Bez tego konstytucyjny bezpiecznik pozostanie iluzją, a obywatele nadal będą ponosić koszty wadliwie funkcjonującego systemu.

Autor jest doktorem nauk prawnych, wykładowcą Uniwersytetu WSB Merito

