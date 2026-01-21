Polski system prawny ma trzy główne gałęzie: prawo karne, cywilne oraz administracyjne. To ostatnie reguluje organizację i funkcjonowanie aparatu państwowego, powołuje organy władzy publicznej, określa ich kompetencje i zadania, a także tworzy urzędy obsługujące te organy. Wydawałoby się, że decyzje administracyjne podlegają kontroli sądów administracyjnych. Tymczasem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zasada ta nie obowiązuje.

Działalność ZUS a prawo

Dwa kluczowe akty prawne regulujące działalność organu rentowego – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z 13 października 1998 r. oraz ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 17 grudnia 1998 r. – mają charakter administracyjny. Wprost odsyłają one do stosowania kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach świadczeń. Z formalnego punktu widzenia ZUS działa więc w reżimie prawa administracyjnego, wydając decyzje. Logika systemowa podpowiadałaby, że kontrolę nad nimi sprawują sądy administracyjne. Jednak ustawodawca przyjął odmienne rozwiązanie.

Sporowi o świadczenia z ubezpieczeń społecznych – emeryturę, rentę czy zasiłek – został nadany charakter cywilnoprawny. W efekcie stał się on konfliktem o prawa majątkowe. Dlatego odwołania od decyzji ZUS rozpatrują sądy powszechne, a konkretnie pracy i ubezpieczeń społecznych. Postępowanie przed nimi nie stanowi jednak kontroli formalnoprawnej decyzji ZUS. Sąd rozstrzyga sprawę od początku według własnych ustaleń, jakby postępowania prowadzonego przez organ rentowy w ogóle nie było. Rozwiązanie to, choć historycznie uzasadnione możliwością merytorycznego orzekania o świadczeniu (czego nie czyni sąd administracyjny, stosując model kasacyjny), obecnie prowadzi do poważnych problemów systemowych.

Działanie ZUS. Duplikacja procedur i brak odpowiedzialności

Wygląda to tak, że najpierw ZUS prowadzi własne postępowanie – gromadzi dokumenty, przeprowadza badania lekarskie. Następnie sąd, często z udziałem biegłych, powtarza te czynności. Generuje to dodatkowe koszty i znacząco wydłuża czas postępowania. Zgodnie z orzecznictwem SN sąd pracy nie bada, czy ZUS prawidłowo przeprowadził postępowanie dowodowe, tylko samodzielnie ustala, czy ubezpieczony ma prawo do świadczenia, opierając się na własnych ustaleniach faktycznych i prawnych. Legalność działań organu administracyjnego pozostaje poza jego kontrolą.