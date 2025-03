Łukasz Guza: Progresywne polskie prawo

Prokurator Ewa Wrzosek miała prawo nie dopuścić adwokata do przesłuchania Barbary Skrzypek. Była to jednak błędna decyzja biorąc pod uwagę prawo do korzystania z pomocy prawnej. Nigdy nie odmówiono mi udziału w takich czynnościach – mówi mec. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.