Jak pisaliśmy na łamach „Rz” 12 marca, Trybunał Konstytucyjny, rozpatrując skargę obywatela, uznał, iż ostatnia część art. 63 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego narusza konstytucyjne prawo do ochrony życia prywatnego i rodzinnego. Wspomniany przepis przewiduje, że „Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi, nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności”. Właśnie to ograniczenie czasu na zaprzeczenie ojcostwa tylko do momentu, w którym dziecko skończy 18 lat, TK uznał za sprzeczne z ustawą zasadniczą.

Reklama

Wyrok pozwala więc wnosić powództwo nie tylko osobom w podobnej sytuacji jak skarżący (w rozpatrywanej przed TK sprawie doszło do ostrego zatargu między 70-letnim domniemanym ojcem i 35-letnim rzekomym synem), ale otwiera też pole do wznowienia postępowań w sprawach, gdy powództwo zostało odrzucone ze względu na to, że dziecko było już pełnoletnie.

Czy adwokaci i radcowie prawni mogą liczyć na nowe zlecenia po wyroku Trybunału Konstytucyjnego?

– Wyrok ten jest sensowny i nie ma wątków politycznych, dlatego moim zdaniem powinien być on opublikowany i mam nadzieję, ze kiedyś zostanie. Otwiera to nowe możliwości działania dla adwokatów, w tym zleceń przy zaprzeczaniu ojcostwa czy wznowieniu postępowań w sprawach, w których powództwo zostało oddalone, gdyż minął termin na jego wniesienie. Różne są życiowe sytuacje i zapewne niejednokrotnie zdarza się próba zaprzeczenia ojcostwa nawet bardzo dorosłego dziecka – mówi adwokat Robert Pogorzelski.

– Na pewno nie będzie to masowe zjawisko. 18 lat to jednak długi czas, by rozwiać wątpliwości w sprawie pochodzenia dziecka – wskazuje adwokat dr Karol Pachnik. – Natomiast działają firmy oferujące prywatne badania genetyczne, także te „ukryte” (np. na podstawie materiału z łyżki czy szklanki, z której ktoś pił). I to pozwala wykluczyć ojcostwo danej osoby. Więc pewne zapotrzebowanie na takie wnioski się pojawi. Także ze strony osób, które kiedyś już je złożyły, ale zostały oddalone ze względu na osiągnięcie przez dziecko pełnoletniości. Wyrok TK jest bowiem podstawą do wznowienia postępowania – dodaje.