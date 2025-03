Opinia dla "Rzeczpospolitej"

Filip Pełny, adwokat

Jeśli celem umożliwienia pozasądowego rozwiązywania małżeństw jest próba odblokowania sądów okręgowych, które są obecnie obłożone m.in. sprawami frankowymi czy rozwodowymi właśnie, to tego typu zmiana powinna być wprowadzona już dawno. W wielu europejskich systemach prawnych takie rozwiązania z powodzeniem funkcjonują, podczas gdy jeszcze niedawno poprzedni rząd próbował iść w kierunku przeciwnym – ograniczenia możliwości rozwiązywania małżeństw. Umożliwienie tego ludziom, którzy nie mają dzieci i nie mają między sobą konfliktu, jest proobywatelskie. Z psychologicznego punktu widzenia rozwód jest drugim najtrudniejszym wydarzeniem w życiu człowieka, po śmierci osoby najbliższej. Po co więc to utrudniać, zmuszając do pójścia do sądu, pozywania drugiego małżonka etc. Choć wielu przedstawicielom środowiska adwokackiego czy radcowskiego nie do końca podoba się ten kierunek z powodu kolejnego wyłączenia części spraw, które leżą w domenie profesjonalnych pełnomocników, to ja jestem zwolennikiem takiego rozwiązania. Przy czym niekoniecznie najlepszym modelem będzie rozwód przed kierownikiem USC, być może lepszym rozwiązaniem byłoby powierzenie tych spraw kompetencji notariuszy. Z punktu widzenia interesów wymiaru sprawiedliwości ma to już drugorzędne znaczenie i dużą wartością byłoby samo wprowadzenie pozasądowych rozwodów.