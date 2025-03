Jakub Sewerynik: „Myślozbrodnia” już karana?

Na tle sprawy Adama Smitha-Connora można zadać pytanie: jak daleko jesteśmy od orwellowskiej Oceanii, gdzie zbrodnią może się stać nie tylko to, co człowiek zrobi lub powie, ale nawet wyraz twarzy, spojrzenie, odruch – wszystko, co można uznać za zakazaną dezaprobatę.