Potwierdza to Sławomir Paruch, według którego wchodzącym do Polski zagranicznym spółkom z branży często zależało, by zatrudniać specjalistów na umowę o pracę (UoP), podobnie jak w innych krajach Europy. Część firm początkowo nawet nie uwzględniała możliwości zatrudnienia na kontraktach B2B. Do wprowadzenia tych umów zmusiły je realia rynkowe, bo spora część specjalistów odrzucała oferty pracy na etacie. Były to szczególnie osoby pracujące już wcześniej na umowach B2B, które chciały utrzymać ten status – nie tylko ze względu na niższy PIT i składki na ZUS, ale także na możliwość odliczania kosztów np. auta w leasingu lub szkoleń.

Ten trend widać w danych portalu rekrutacyjnego No Fluff Jobs: w tym roku w 56 proc. zamieszczonych tam ofert pracy w IT jedyną dostępną formą zatrudnienia był kontrakt B2B. To dwukrotnie więcej niż w przypadku ofert, które uwzględniały wyłącznie UoP (pozostałe dawały wybór).

Od lat dominującą formą współpracy w branży technologicznej, zwłaszcza na stanowiskach mid i senior, jest umowa B2B – ocenia Paulina Król, dyrektor operacyjna No Fluff Jobs.

Przewaga konkurencyjna

Jak jednak zaznacza Paweł Pustelnik, dyrektor operacyjny w spółce Future Processing i wiceprezes SoDA, współpraca w ramach umów B2B jest w IT zjawiskiem częstym, lecz bardzo niejednorodnym. Część firm niemal w całości opiera się na współpracy B2B, ale są też takie, w których udział tego typu umów nie przekracza 10 proc.

Jak zauważa Przemysław Mikus, znaczący udział tych umów zapewnia polskim spółkom elastyczność, zwiększając ich przewagę konkurencyjną na globalnym rynku usług IT. Dlatego też zapowiadane bardziej rygorystyczne podejście inspekcji pracy do umów B2B budzi niepokój w branży, w tym wśród specjalistów, którym w ostatnich latach jest trudniej o podwyżkę i atrakcyjne oferty pracy.

Zdaniem Pawła Pustelnika, w praktyce niezwykle trudno jest jednoznacznie wskazać, że dana umowa B2B jest wyłącznie inną formą umowy o pracę – np. w przypadku doświadczonego specjalisty, który świadczy usługi na rzecz jednego klienta pracując zdalnie, bez nadzoru i w wybranych przez siebie godzinach pracy. Postrzeganie umów B2B w IT przez pryzmat optymalizacji może być też mylące – branża ma przecież pod kątem optymalizacji takie rozwiązania jak B+R czy 50 proc. kosztów uzyskania przychodów dla osób zatrudnionych na umowę o pracę i chętnie z nich korzysta – przypomina Paweł Pustelnik.