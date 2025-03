Donald Trump otwiera drzwi migrantom z Afryki. Obiecuje szybką ścieżkę do obywatelstwa

Donald Trump skierował zaskakujący apel do rolników mieszkających w Republice Południowej Afryki. Prezydent USA zachęcił ich do migracji do Stanów Zjednoczonych i obiecał szybką ścieżkę uzyskania amerykańskiego obywatelstwa.