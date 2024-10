Największe firmy na świecie kruszą szklany sufit. Ale robią to wolno

Polska w ogonie Unii

Według danych EIGE (Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn), unijnej agencji działającej na rzecz równości płci, biorąc pod uwagę stanowiska zarządcze (executive), ta równość wygląda już gorzej. Na koniec pierwszego półrocza br. kobiety stanowiły 22,7 proc. członków zarządów największych firm w krajach Unii. Tę średnią podwyższały Łotwa (32,2 proc.), Francja (29,9 proc.) i Szwecja (29,8 proc.).

Natomiast Polska z 14,5-proc. udziałem kobiet w zarządach największych spółek znalazła się na czwartym miejscu od końca w zestawieniu EIGE, które zamyka Luksemburg z 6,4 proc. pań wśród członków zarządów.

Unijnej średniej nie poprawia już Wielka Brytania, gdzie kobiety stanowią 31,6 proc. członków zarządów największych spółek, choć – jak przypomina serwis Economics Observatory, tylko co dziesiąta z nich ma na czele zarządu kobietę. Eksperci HR tłumaczą to połączeniem kilku negatywnych czynników – poczynając od dyskryminacji, wynikającej m.in. z uprzedzeń wobec kobiet, po karę za macierzyństwo, słaby networking i niską samoocenę.

Przeprowadzone w 2021 r. amerykańskie badanie absolwentów studiów MBA pokazało, że podczas gdy 22 proc. mężczyzn planuje w perspektywie pięciu lat stanowiska w zarządach, wśród kobiet takie plany ma tylko 12 proc. Bardzo podobny wynik przyniósł tegoroczny raport Hays Poland i Akademii Leona Koźmińskiego podsumowujący badanie polskich profesjonalistów. Według niego to kobiety częściej niż mężczyźni utożsamiają sukces zawodowy z karierą menedżerską; o ile niespełna dwie trzecie panów wiąże sukces z awansem na stanowisko kierownicze, to wśród pań – 70 proc.

Jednocześnie częściej zadowala je średni szczebel menedżerski. Kobiety rzadziej (12 proc.) widzą się na fotelu prezesa czy dyrektora zarządzającego, w który celuje 22 proc. ankietowanych mężczyzn. Te mniejsze ambicje kobiet wynikają też z dostrzeganego przez nie szklanego sufitu – aż 57 proc. badanych doświadczyło w karierze dyskryminacji ze względu na płeć.

Rewolucja pod znakiem unijnej dyrektywy

Przyjmując w 2022 r. dyrektywę dotyczącą poprawy równości płci, Women on Boards, Unia Europejska pokazała, że bardziej wierzy w siłę regulacji niż w dobre praktyki firm. W rezultacie największe spółki giełdowe w krajach Unii (w Polsce to ok. 200 firm) pod presją kar finansowych muszą do końca czerwca 2026 r. osiągnąć określony w dyrektywie minimalny udział kobiet we władzach. W Polsce, według projektu ustawy wdrażającej Women on Boards, spółki muszą wykazać się co najmniej 33-proc. odsetkiem kobiet zarówno w zarządach, jak i w radach nadzorczych. Wcześniej, bo od stycznia 2026 r. regulacje obejmą największe spółki z udziałem Skarbu Państwa. ∑