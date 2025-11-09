Węgrzy natychmiast ochrzcili największy samolot Wizz Aira jako Wizz Force One. Ale przewoźnik zapewnia, że na pokładzie maszyny nie było jakichkolwiek udogodnień, typowych dla maszyn przeznaczonych do przewozów VIP-ów. Wymontowano tam jedynie kilka rzędów foteli dla większego komfortu pasażerów. W samolotach Wizz Aira, jak zresztą zazwyczaj jest to w liniach niskokosztowych, jest bardzo mało miejsca na nogi, a Viktora Orbán jest dość wysoki. Rejs z Budapesztu do Keflaviku trwał 6,5 godziny i drugie tyle do Waszyngtonu. Droga powrotna trwa o ponad 2 godziny krócej, jak jest to w podróżach lotniczych z zachodu na wschód. Ale i tak bez przerwy na odpoczynek podróż byłaby bardzo niekomfortowa.

Prezes Wizz Aira odcinał się od polityki

„Világgazdaság” ujawnił również, że rejs z rządową delegacją nie jest pierwszym, jaki wykonuje Wizz Air. Nowością jest fakt, że był to lot transatlantycki.

Dotychczas jednak węgierski przewoźnik takim klientem wcześniej się nie chwalił, a prezes i założyciel Wizz Aira, Jozsef Varadi zawsze odcina się od polityki.

Wcześniej Varadi był prezesem narodowego przewoźnika węgierskiego — Malevu, który zbankrutował w 2012 r. I to Malev właśnie woził oficjalne węgierskie delegacje rządowe. Teraz, jak napisał prezes Wizz Aira, lot do USA dowiódł, że jego linia „reprezentuje najwyższy poziom profesjonalizmu i doskonałości operacyjnej”.

Nie jest wykluczone, że wykorzystanie maszyny zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii, a nie z węgierskiej bazy Wizz Aira było jednak próbą odcięcia się od politycznego wydźwięku tego wydarzenia. Tak aby — jak to często podkreśla sam Jozsef Varadi — linia nadal była postrzegana jako „europejska” i kierująca się w swojej działalności wyłącznie biznesem

Nie może tutaj także być mowy o skorzystaniu przez Wizz Aira z okazji pokazania, że jest w stanie wykonywać połączenia długodystansowe. Sam Varadi podkreśla, że interesuje go w tej chwili jedynie umocnienie siatki w Europie Środkowej i Wschodniej. Zwłaszcza po tym, jak po stratach finansowych zamknął swoje joint venture Wizz Air Abu Dhabi.