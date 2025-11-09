Aktualizacja: 09.11.2025 14:45 Publikacja: 09.11.2025 14:02
Maszyna natychmiast zyskała przydomek Wizz Force One. A węgierski przewoźnik napisał na swojej stronie internetowej, że tacy pasażerowie na pokładzie ich maszyny to wielki honor.
„Nasza firma jest naprawdę zaszczycona, że może przewieźć do Waszyngtonu premiera Węgier razem z całą delegacją. Nasz samolot otrzymał jednorazowe pozwolenie amerykańskich władz lotniczych na wykonanie transatlantyckiego rejsu czarterowego” – czytamy na stronie Wizz Aira.
Węgierskiego premiera zawiózł do stolicy USA nowiutki airbus A321 XLR, o wydłużonym zasięgu. Do floty dołączył wiosną 2025 r. Budapeszt i Waszyngton dzieli odległość 7350 km, której nie byłaby w stanie pokonać najpopularniejsza we flocie Wizz Aira maszyna A320neo. A321XLR ma zasięg 8,7 tys. km, ale i tak zatrzymał się na uzupełnienie paliwa w Keflaviku. Węgierska linia ma w swojej flocie 2 takie maszyny — jedną zarejestrowaną w Wizz Air Hungary, drugą — Wizz Air UK. I to ona wykonała oficjalny lot.
W oficjalnej delegacji znaleźli się m.in. minister spraw zagranicznych Péter Szijjártó, minister rozwoju János Lázár, oraz minister obrony Kristóf Szalay-Bobrovniczky, a także grupa biznesmenów.
Węgrzy natychmiast ochrzcili największy samolot Wizz Aira jako Wizz Force One. Ale przewoźnik zapewnia, że na pokładzie maszyny nie było jakichkolwiek udogodnień, typowych dla maszyn przeznaczonych do przewozów VIP-ów. Wymontowano tam jedynie kilka rzędów foteli dla większego komfortu pasażerów. W samolotach Wizz Aira, jak zresztą zazwyczaj jest to w liniach niskokosztowych, jest bardzo mało miejsca na nogi, a Viktora Orbán jest dość wysoki. Rejs z Budapesztu do Keflaviku trwał 6,5 godziny i drugie tyle do Waszyngtonu. Droga powrotna trwa o ponad 2 godziny krócej, jak jest to w podróżach lotniczych z zachodu na wschód. Ale i tak bez przerwy na odpoczynek podróż byłaby bardzo niekomfortowa.
„Világgazdaság” ujawnił również, że rejs z rządową delegacją nie jest pierwszym, jaki wykonuje Wizz Air. Nowością jest fakt, że był to lot transatlantycki.
Dotychczas jednak węgierski przewoźnik takim klientem wcześniej się nie chwalił, a prezes i założyciel Wizz Aira, Jozsef Varadi zawsze odcina się od polityki.
Wcześniej Varadi był prezesem narodowego przewoźnika węgierskiego — Malevu, który zbankrutował w 2012 r. I to Malev właśnie woził oficjalne węgierskie delegacje rządowe. Teraz, jak napisał prezes Wizz Aira, lot do USA dowiódł, że jego linia „reprezentuje najwyższy poziom profesjonalizmu i doskonałości operacyjnej”.
Nie jest wykluczone, że wykorzystanie maszyny zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii, a nie z węgierskiej bazy Wizz Aira było jednak próbą odcięcia się od politycznego wydźwięku tego wydarzenia. Tak aby — jak to często podkreśla sam Jozsef Varadi — linia nadal była postrzegana jako „europejska” i kierująca się w swojej działalności wyłącznie biznesem
Nie może tutaj także być mowy o skorzystaniu przez Wizz Aira z okazji pokazania, że jest w stanie wykonywać połączenia długodystansowe. Sam Varadi podkreśla, że interesuje go w tej chwili jedynie umocnienie siatki w Europie Środkowej i Wschodniej. Zwłaszcza po tym, jak po stratach finansowych zamknął swoje joint venture Wizz Air Abu Dhabi.
