Jak zachęcić cudzoziemców z wysokimi kwalifikacjami, by pracowali w Polsce

Uważają, że powinna się zwiększyć dostępność programów zachęcających wykwalifikowanych cudzoziemców do osiedlania się i zatrudnienia w Polsce oraz kompleksowość polskiej polityki migracyjnej.

Przyjęcie jej umożliwi stworzenie standardów działalności administracji. Potrzebne są: ułatwienia w procedurach wizowych i wydawaniu zezwoleń na pracę cudzoziemców z wysokimi kwalifikacjami oraz przekonanie o bezpieczeństwie życia w Polsce. Ale też brakuje programów zachęcających wykwalifikowanych cudzoziemców do osiedlania się i zatrudnienia w Polsce.

– Stabilne warunki życia i sprawne działania administracyjne w uznawaniu kwalifikacji cudzoziemców przyczyniają się do napływu do Polski cudzoziemców z wiedzą specjalistyczną – uważają autorzy opracowania.

Nie tak dawno ZUS podał, że pod koniec czerwca 1,16 mln cudzoziemców odprowadzało składki na ubezpieczenia społeczne, co pokazuje, ilu jest pracujących w Polsce obcokrajowców. ZUS przedstawił też szacunki, w których uwzględnił sytuację na rynku pracy, zmiany demograficzne i zmiany dotyczące ich napływu. Wynika z nich, że po to, by w Polsce wciąż na 100 osób niepracujących przypadało 40 pracujących (czyli nie zmieniał się wskaźnik obciążenia demograficznego), to liczba cudzoziemców w wieku produkcyjnym musiałaby wzrosnąć o 2,65 mln w ciągu dziesięciu lat. Sam ZUS w opracowaniu „Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych 2023” przyznaje, że jest to mało realne.