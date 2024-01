Amerykański koncern każe pracownikom wracać do biur albo zrezygnować z pracy

Jeszcze w maju w wywiadzie udzielonym Bloombergowi Krishna powiedział, że awanse będą mniej prawdopodobne w przypadku pracowników pracujących poza biurem, choć dodał również, że pracownicy nie będą zmuszani do powrotu do pracy. Krishna powiedział również, że firma planuje wykorzystać sztuczną inteligencję do zastąpienia 7800 stanowisk pracy w ciągu najbliższych pięciu lat. Spółka spodziewa się jednocześnie redukcji zatrudnienia.

Wielu dyrektorów generalnych rezygnuje z walki o powrót do biur

IBM nie jest osamotniony w zmuszaniu swoich pracowników do powrotu do biur, choć według ankiety wśród dyrektorów generalnych przeprowadzonej przez Conference Board wielu dyrektorów generalnych rezygnuje z walki o nakłonienie pracowników do powrotu do biur na pełny etat. Z badania wynika, że zaledwie 4% dyrektorów generalnych w USA i 4% dyrektorów generalnych na całym świecie twierdzi, że priorytetem będzie zapewnienie pracownikom powrotu do pracy w pełnym wymiarze godzin.

Nie oznacza to jednak, że niektóre amerykańskie firmy nie przyjmą w nowym roku twardego stanowiska w kwestii pracy zdalnej. Firma UPS ogłosiła niedawno, że porzuca swoją politykę pracy hybrydowej i teraz wzywa pracowników korporacyjnych do powrotu na pełny etat do biur. Jak wynika z wewnętrznej notatki udostępnionej CNN, zasady zaczną obowiązywać 4 marca. W sierpniu 2023 roku dyrektor generalny Amazona, Andy Jassy, powiedział, że dni pracowników, którzy nie przestrzegają zasady pracy w biurze przez 3 dni w tygodniu, mogą być policzone. W zeszłym roku Meta powiedziała pracownikom, że po Święcie Pracy menedżerowie będą monitorować frekwencję w ramach własnej polityki pracy 3 dni w tygodniu. Nawet Zoom, który napędzał erę pracy z domu, wezwał swoich pracowników z powrotem do biura.