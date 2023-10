Miliarder o ludziach pracujących zdalnie: „Nie pracują ciężko”

Czytaj więcej Banki Prezes amerykańskiego banku: To najniebezpieczniejsza era od dziesięcioleci Dyrektor generalny JPMorgan Chase Jamie Dimon ostrzega inwestorów: „Teraz może zaczynać się najniebezpieczniejsza era, jaką świat widział od dziesięcioleci”. Wojny na Ukrainie, w Izraelu i Gazie „mogą mieć dalekosiężny wpływ na rynki energii i żywności, handel światowy i stosunki geopolityczne”.

Wspomniał też, że 60 proc. pracowników JPMorgan pracuje już z biura 5 dni w tygodniu, a 30 procent pracuje hybrydowo – 3 dni z biura, 2 dni z zdalnie. Bank uważnie obserwuje sytuację i wydajność pracowników.

Wiele firm i wielu kierujących firmami chciałoby, aby pracownicy wrócili do biur. Jednak pracownicy, którzy w czasie pandemii musieli łączyć pracę zdalną z obowiązkami domowymi (w tym z opieką nad dziećmi, których szkoły, przedszkola i żłobki były przez jakiś czas zamknięte), wolą jednak system pracy zdalnej lub hybrydowej. Wracają jednak powoli do biur.

Pracownicy biurowi wciąż wolą pracę zdalną lub hybrydową

Z ankiety przeprowadzonej przez Partnership for New York City na przełomie sierpnia i września wynika, że około 58 proc. pracowników biurowych na Manhattanie pracowało z biura przeciętnie przez jeden dzień powszedni. W stosunku do września 2022 roku to wzrost o 9 punktów procentowych, z 49 proc. Jednak w porównaniu do okresu sprzed pandemii jest to znacząco mniej – wtedy 80 proc. pracowało (przynajmniej przez jeden dzień roboczy) z biura. Zaledwie 12 proc. pracowników w tym rejonie Nowego Jorku pracuje z biura w pełnym wymiarze.

Schwarzman oszacował też, że około 20 proc. powierzchni biurowych jest pustych, a kolejne 20 proc. co prawda jest wynajęta, ale stoi pusta. Wyciągnął z tego wniosek, że po wygaśnięciu umów najmu firmy będą ograniczać wynajmowane powierzchnie.

- To będzie miało bardzo złe zakończenie – uważa Schwarzman.