Wypoczywaj lub zarabiaj już w najbliższym sezonie

Szukając atrakcyjnej nieruchomości na Półwyspie Helskim warto zwrócić uwagę na luksusowe apartamenty w inwestycji Wydma&Las.

- Pierwsza część kompleksu – WYDMA - została uruchomiona w ubiegłym sezonie letnim. Zebrała wiele pozytywnych opinii i wysoką ocenę 9,5 na popularnym serwisie booking.com. Druga część – LAS - znajduje się na etapie wykańczania wnętrz apartamentów, a pierwsi goście pojawią się tam już w sezonie letnim tego roku. Jest to największy kompleks apartamentowy na Półwyspie Helskim oferujący w jednej lokalizacji i u jednego operatora aż 60 luksusowych apartamentów, z których każdy pomieści 4-6 osób. Jest to zatem doskonałe miejsce także dla większych grup - mówi Magdalena Reńska, dyrektor zarządzająca i członek zarządu w spółce Euro Styl.

Wydma&Las to wyjątkowa inwestycja, która powstaje na granicy Jastarni i Juraty, nieco na uboczu turystycznego zgiełku, w otoczeniu sosnowego lasu. Apartamenty stanowią dla właścicieli wymarzony second home nad morzem lub są wynajmowane krótkoterminowo przynosząc im zyski. Zarządzanie apartamentem już na etapie zakupu można powierzyć operatorowi - spółce Your Destination, należącej do Grupy Dom Development. Kompleks cieszy się szczególnym powodzeniem wśród ekip rowerowych przemierzających Półwysep Helski licznymi na tym obszarze, malowniczymi trasami.

Wydma&Las - apartamenty 200 metrów od morza

- Kompleks wypoczynkowy Wydma&Las dzieli od otwartego morza tylko 200 metrów. Wychodząc z niego przez furtkę spaceruje się dalej urokliwą ścieżką przez dziki sosnowy las i dochodzi do wyjścia nr 54 - na wprost mamy tam szeroką, piękną plażę – dodaje Magdalena Reńska.

Miejsce to doceniają zarówno plażowicze, jak również fani sportów wodnych – z jednej strony mamy bowiem otwarte morze i rozległe plaże, a z drugiej znacznie płytsze i spokojniejsze wody zatoki, doskonałe dla wind- i kitesurferów.

Wydma&Las to łącznie 119 całorocznych apartamentów. Do kompleksu przynależy teren rekreacyjny o pow. ponad 4 tys. m kw., wiec możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu jest tam mnóstwo, np.: aktywnie - na boisku, klimatycznie - przy ognisku albo relaksacyjnie – uprawiając jogę bądź leżąc z książka na leżaku na tarasie czy hamaku wśród drzew.

Wydma&Las - apartamenty sąsiadujące z sosnowym lasem

Ostatnia szansa na luksusowy, w pełni wykończony i wyposażony apartament w Jastarni

Apartamenty w pierwszej części kompleksu – WYDMIE - sprzedały się w błyskawicznym tempie. Część nabywców zarabia na wynajmie turystycznym już od zeszłego sezony letniego, a część pozostawiła apartamenty wyłącznie do własnego użytku. Nabywcy to osoby z różnych części kraju. Stosunkowo niewielka część jest z pobliskiego Trójmiasta. Większość to osoby z bardziej oddalonych części kraju: z Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Torunia czy Łodzi.

Drugą część kompleksu – LAS – tworzą trzy kameralne budynki z apartamentami. Inwestycja posiada już prawomocne pozwolenie na użytkowanie. Obecnie trwa wykańczanie i wyposażanie lokali, które sprzedawane są ‘pod klucz’. W sprzedaży pozostały już ostatnie apartamenty, o powierzchniach od 34 do 45 m kw.

Wydma&Las - apartamenty inwestycyjne w najwyższym standardzie

Postaw na najwyższą jakość

Euro Styl z Grupy Dom Development - największego dewelopera mieszkaniowego w Polsce notowanego na GPW - jest liderem na trójmiejskim rynku. Od 2007 roku, czyli od początku działalności firma sprzedała ponad 10,5 tys. mieszkań i lokali usługowych w ramach kilkudziesięciu zrealizowanych inwestycji. Z tego ponad 220 lokali to apartamenty stanowiące atrakcyjny produkt inwestycyjny. Powyższe potwierdza, że oferta Euro Stylu odpowiada różnorodnym oczekiwaniom – zarówno osób poszukujących mieszkania nad morzem na własny użytek, jak również chcących nabyć atrakcyjną nieruchomość w celach inwestycyjnych.

Materiał Promocyjny