Miasteczko Götene, znajdujące się ponad 300 km na południowy zachód od Sztokholmu, sprzedaje 30 działek, których ceny zaczynają się od zaledwie 1 korony, czyli 38 groszy za metr kwadratowy. Na działce szczęśliwi, nowi nabywcy mogą zbudować dom – do zamieszkania na stałe lub jako dom wakacyjny, zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami.

Fala upałów sprawia, że południowa Europa wydaje się z roku na rok jakby mniej atrakcyjna, to może być właśnie przenieść się do Szwecji - do Götene. W miejscowości mieszka obecnie 5000 osób a w całej gminie Götene 13 000. Ta gmina to klasyczna, idylliczna wiejska Szwecja w najlepszym wydaniu – zachwala CNN.

Götene znajduje się na brzegach jeziora Wener, nie tylko największego jeziora w Szwecji, ale także największego w Skandynawii i całej UE, około 10 razy większego od Jeziora Bodeńskiego. Dla miłośników pieszych wędrówek Götene ma również w pobliżu małą górę – Kinnekulle. W okolicy są też dwa miejsca wpisane na listę UNESCO: Geopark Platåbergens oraz Archipelag Jeziora Wener i Biosfera Góry Kinnekulle.