Polskie nadwyżki rolne popłyną w świat. To ma być silne wsparcie eksportu

Co da polskim firmom Nowy Bursztynowy Szlak

Izba Gospodarcza Europy Środkowej (CEEC) działa w kierunku reprezentowania środowiska biznesowego 23 krajów Europy Środkowej skupiające ok. 160 milionów ludzi. Izba uruchomiła właśnie Nowy Bursztynowy Szlak (NEW AMBER ROAD - NAR) chcąc wspierać firmy z tej części Europy, a głównie z Polski w ekspansji do Afryki i na Daleki Wschód. W tym celu Izba otworzyła swoje biura na osi Północ/Południe w Jordanii, Omanie, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Ugandzie, Tanzanii i Rwandzie. Jednym z pierwszych uruchomionych procesów jest projekt VET4GREEN w konsorcjum organizacji krajów takich jak: Somalia, Kamerun, Ruanda, Kenia, Szwecja i Polska. Projekt funkcjonuje w afrykańskim sektorze zielonej energii i stanowi przykładową formę prezentacji już uruchomionej filozofii NAR.