Protest rolników w Warszawie. Starcia z policją, Bruksela zapowiada ustępstwa

Rząd: To PiS stoi za Zielonym Ładem

W międzyczasie, o godzinie 10, Sejm rozpoczął trzydniowe posiedzenie. Już na początku doszło do utarczek słownych między posłami PiS i koalicji rządzącej. Ci pierwsi starali się zrzucić odpowiedzialność za unijny Zielony Ład, zalew polskiego rynku produktami rolnymi z Ukrainy i inne problemy rolników na Koalicję 15 października i rząd. – To wy rządziliście przez ostatnie 8 lat, to wy odpowiadaliście za politykę rolną, to wasz komisarz unijny stał za Zielonym Ładem. Protesty rolników skierowane są przeciwko waszym rządom – odpowiadali na to posłowie koalicji rządzącej.

Głos zabrał też Czesław Siekierski, minister rolnictwa. - W czasie tego posiedzenia Sejmu będą omawiane sprawy rolników. W czwartek będzie informacja szefa rządu w sprawie działań rządu w związku z protestem rolników w Polsce – mówił szef resortu rolnictwa.

Czytaj więcej Rolnictwo UE zwiększy kontrole eksportu zboża z Ukrainy, aby złagodzić obawy rolników Unia Europejska nasili kontrole w eksporcie ukraińskiego zboża, czy przewoźnicy dotrzymują warunków obowiązujących porozumień — obiecała komisarz UE ds. transportu Adina Valean. Chodzi o uspokojenie rolników w krajach Unii i o promowanie otwartego handlu.

Przypomniał, że rząd rozmawia z rolnikami. I, że rolnicze protesty zaczęły się jesienią w odpowiedzi na brak reakcji poprzedniej ekipy rządzącej na ich problemy. – Nowy rząd już doprowadził do ograniczenia niektórych istotnych elementów Zielonego Ładu, przeciwko którym protestują rolnicy, choćby tych dotyczących nowych zasad stosowania pestycydów. Prowadzimy negocjacje z Ukrainą. Chcemy doprowadzić do porozumienia dwustronnego, bo handel odbywa się w dwie strony. Nie można mówić o zamknięciu granicy, jeśli chociażby tak istotna część polskich produktów mlecznych jest eksportowana do Ukrainy – mówił szef resortu rolnictwa. - Rozmowy z rolnikami dobrze się toczyły dopóki nie wkroczyli do tego politycy. Upolityczniliście ten protest. Tego nie wolno robić – mówił do posłów PiS.

Na sobotę zapowiedziano kolejną turę rozmów rolników z premierem Tuskiem i rządem.

Będą zmiany w Zielonym Ładzie

Tymczasem z Komisji Europejskiej nadeszła informacja informacja, że najpewniej ugnie się ona pod naciskami rolników protestujących w całej Europie i zgodzi na zmiany w Zielonym Ładzie. Szczegóły ma pokazać w przyszłym tygodniu. - Będzie propozycja bardzo dużego zmniejszenia obciążeń dla rolników. Będzie to dla nich korzystne – zapowiedział w rozmowie z RMF Janusz Wojciechowski, unijny komisarz do spraw rolnictwa. Zmiany mają m.in. dotyczyć zniesienia bądź ograniczenia kar, który miały grozić rolnikom za niespełnianie norm środowiskowych i klimatycznych. Jak dowiedziała się „Rz”, w czwartek w polskim Sejmie w czasie posiedzenia komisji do spraw Unii Europejskiej Janusz Wojciechowski, unijny komisarza do spraw rolnictwa przedstawi „informację na temat realizacji Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście aktualnych i przyszłych wyzwań stojących przed polityką rolną, szczególnie w kontekście problemów bezpośrednio dotyczących Polski”.