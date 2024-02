W ocenie Szmulewicza, przepisy Zielonego Ładu, który już utrudniają działalność rolnikom, to ogromna biurokracja, która odciąga ich od ich właściwej pracy. - Nazywam to fanaberią urzędników unijnych i naszych, krajowych – mówi prezes KRIR.

Ocenia też, że konsultacje Zielonego Ładu i planu strategicznego nie były skuteczne. Polska bardzo szybko przygotowała plan strategiczny, ale dziś jest źle oceniany, zwłaszcza rozporządzenia do niego. Zauważa, że powszechnie krytykowane ugorowanie zostało wprawdzie zawieszone, ale nikt się z tego nie wycofał.

Czytaj więcej Rolnictwo Protesty rolników nie wygasną. Winne dezinformacja i katastrofa komunikacyjna Unii Gniew rolników to skutek braku konsultacji w sprawie Zielonego Ładu, a trwające w całej Unii protesty mają charakter godnościowy. Unijni urzędnicy zbierają żniwo swojej nonszalancji – realizacja Zielonego Ładu staje pod znakiem zapytania. Swoje dokłada też rosyjska dezinformacja.

Kwestia importu z Ukrainy

Co do Ukrainy, Szmulewicz nie mówi o zamknięciu granic, ale o uregulowaniu handlu. – Największym problemem jest, że otworzono granice bez żadnych kwot i kontyngentów. Tam warunki produkcji żywności są zupełnie inne, podobnie wielkość gospodarstw. To jest konkurencja nie do wytrzymania – mówi Szmulewicz. Wskazuje, że rynki europejskie są bardzo atrakcyjne dla Ukrainy, bo są blisko i dobrze płacą. – Chcemy powrócenia do zasad handlu sprzed wojny, żeby Ukrainie pomóc, ale nie niszczyć swojej gospodarki, bo zapłacimy ogromny koszt – mówi i wskazuje, że załamanie europejskiego stylu rolnictwa może doprowadzić do ukraińskiego stylu rolnictwa, ale nie zyskają na tym ani konsumenci, ani środowisko.