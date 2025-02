Z badań wynika, że historia ciąży na naszych relacjach. Wyniki sondażu przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” pod koniec stycznia wskazują, że warunkiem integracji wojskowej i gospodarczej z krajami Unii Europejskiej powinno być zamknięcie tematu ekshumacji. Tak twierdziło 50,2 procent badanych. W raporcie Centrum Mieroszewskiego czytamy, że tylko 19 proc. Polaków opowiada się za bezwarunkowym dopuszczeniem Ukrainy do członkostwa w UE. W tym względzie – zaznacza Centrum Mieroszewskiego – poparcie Polaków dla udziału Ukrainy w NATO jest wyższe, chociaż wielu z nich uważa, że integracja powinna nastąpić dopiero po zakończeniu wojny. Zdaniem autorów sondażu Polacy wydają się świadomi strategicznego znaczenia członkostwa Ukrainy w NATO.

Klucz jest w Mińsku i Waszyngtonie

Kolejnym nierozwiązanym problemem jest granica z Białorusią. W tej chwili stacjonuje tam około 6 tysięcy żołnierzy w ramach zgrupowania wojskowego „Bezpieczne Podlasie”. Ciągle na granicy dochodzi do incydentów z udziałem migrantów, których na polską stronę przepychają białoruskie służby. Wojska nie można się stamtąd wycofać. Zatem klucz do polskiego udziału w misji pokojowej leży też w Mińsku, a może i Waszyngtonie – bo w ostatnich dniach przedstawiciele administracji Trumpa rozmawiali z białoruskim dyktatorem.

Jednoznaczna odpowiedź na pytanie o udział wojsk lądowych w misji na Ukrainie nie jest możliwa z powodu wielu niewiadomych. Na przykład, gdzie będą stacjonowały wojska rozjemcze: po stronie ukraińskiej, czy rosyjskiej, a może powstanie strefa zdemilitaryzowana pomiędzy rozgraniczeniem wojsk – jak w Korei? Trzeba pamiętać, że dzisiaj jest to tzw. strefa śmierci – teren zniszczony, bez infrastruktury, zaminowany, niebezpieczny dla wszystkich. Ktoś powie, że nie lepiej było na początku misji w Afganistanie, czy Iraku, tyle, że tam wiodącą rolę odgrywali żołnierze amerykańscy, oni tworzyli zaplecze logistyczne dla takich działań.

Ilu żołnierzy na misji

No i nie wiadomo, ilu żołnierzy miałaby liczyć misja. Czy 150 – 200 tys., jak mówią przedstawiciele władz ukraińskich (to tysiąc kilometrów linii styku obydwu wojsk), czy jak podają niektóre media po serii ostatnich konsultacji politycznych w Europie – 30 tysięcy. Artur Goławski, były uczestnik misji i pułkownik rezerwy wojska polskiego, skomentował te doniesienia na portalu X, określeniem „to śmieszna liczba”, bo na misji w małej Bośni w 1996 r. – przypomniał – było 51 tys. wojskowych. Dzisiaj na misjach zagranicznych w innych krajach jest ok. 1,2 tys. polskich żołnierzy. Moim zdaniem, to pokazuje, jakie w tym względzie są nasze możliwości.

To jest też związane z ryzykiem utknięcia na Ukrainie nawet na dekadę. W konsekwencji musiałoby spowodować nie tylko zmianę planów użycia sił zbrojnych NATO, ale też determinować w jakiejś formie powrót do odbudowania modelu wojsk ekspedycyjnych, co oczywiście wywróciłoby nie tylko teraz realizowane założenia dokumentów strategicznych, ale też plany zakupowe dla wojska. Z tyłu głowy trzeba mieć świadomość, że udział w misji – zarówno w Polsce przy granicy, jak i za granicą, zakłóca proces szkolenia żołnierzy, a my jesteśmy na etapie przezbrajania wojska i żołnierze muszą się uczyć nowego sprzętu.