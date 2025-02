Bogusław Chrabota: Historia może zaskoczyć Donalda Tuska

Wykluczanie scenariuszy niekorzystnych byłoby przejawem naiwności i politycznej ślepoty. Czy w istocie staniemy na uboczu, kiedy nasi sojusznicy z NATO będą szykowali kontyngenty do sił rozjemczych?

Wierząc w pełne zaangażowanie Amerykanów w NATO, musimy jako kontynent wziąć również pod uwagę scenariusz, w którym to my, Europejczycy, bierzemy odpowiedzialność za bezpieczeństwo Ukrainy w swoje ręce. To zresztą wybrzmiewa w wielu komunikatach z Waszyngtonu: Europa musi dorosnąć. Usamodzielnić się. Wuj Sam wszystkiego za Europę nie załatwi. Może się zatem wydarzyć scenariusz, który napawa strachem: Donald Trump wynegocjuje zawieszenie broni, ale kwestię sił rozjemczych zostawi partnerom europejskim.

Kiedy Polska nie będzie miała w sprawie żołnierzy w Ukrainie wyboru?

I co wtedy zrobimy? Jakim echem wybrzmią słowa polskiego premiera: „temat jest rozstrzygnięty. Polska będzie wspierała Ukrainę jak do tej pory, organizacyjnie, humanitarnie, finansowo i pomocą militarną. Nie przewidujemy wysłania polskich żołnierzy na teren Ukrainy”? Czy w istocie staniemy na uboczu, kiedy nasi sojusznicy z NATO będą szykowali kontyngenty do sił rozjemczych? Obawiam się, że może być inaczej, bo w najgorszym scenariuszu, kiedy Amerykanie zrzucą tę odpowiedzialność na Europę, zostanie nam jedność. Tak, siła jest w jedności. Solidarności krajów demokratycznych wobec zagrożeń dla wolności.

To, co powiedział Tusk, to narracja wyborcza, premier nie chce straszyć Polaków – ktoś pospieszy z wyjaśnieniem. Tak, świetnie to rozumiem. Tyle że obrona fundamentalnych europejskich wartości właśnie na tym polega, by zdystansować się do wymogów bieżącej, lokalnej polityki. Jeśli tej sztuki nie opanujemy, jeśli nie wyzbędziemy się lokalnych egoizmów, przepadniemy z kretesem. Ukraina nie padnie sama.