Donald Tusk o Polsce, Ukrainie i bezpieczeństwie w regionie. „Potrzebujemy Europy i USA”

W poniedziałek premier Donald Tusk – tuż przed wylotem do Paryża, gdzie odbędzie się nadzwyczajne spotkanie przywódców europejskich państw i rządów poświęcone Ukrainie – wygłosił oświadczenie.

Donald Tusk o polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. „Nie prowadzi polityki zagranicznej”

- Od kilku dni trwały konsultacje w sprawie zwołania mini szczytu grupującego największe i najbardziej zaangażowane państwa Europy w sprawach międzynarodowych, geopolitycznych. Oczywiście związanych bezpośrednio z sytuacja na Ukrainie – powiedział szef polskiego rządu. - Debaty i dyskusje na konferencji w Monachium pobudziły polityków i komentatorów do spekulacji, domysłów i różnych interpretacji. W związku z tym zdecydowałem się uczestniczyć i rekomendować organizację szczytu prezydentowi Macronowi. Kiedy pytał mnie o opinię, zdecydowanie takiej polskiej rekomendacji udzieliłem – zaznaczył Tusk.

Jak powiedział premier, „powstaje trochę nieporozumień wokół roli czy możliwości działania w sprawach ukraińskich i międzynarodowych tzw. prezydencji rotacyjnej, którą w UE prowadzi Polska”. - Prezydencja rotacyjna nie prowadzi polityki zagranicznej. A ja – jako premier rządu, który prowadzi tę prezydencję – jestem odpowiedzialny za pracę w formacie 27 państw, członków UE – stwierdził polityk.

- Chcę z całą mocą podkreślić, że Polska jest zdecydowana współpracować i kontynuować współpracę w kwestii bezpieczeństwa sprawy Ukrainy i wojny, wspólnie z Unią Europejską, sojusznikami europejskimi – takimi jak Wielka Brytania i Norwegia – a także przede wszystkim z USA. Polska, Ukraina i bezpieczeństwo w tym regionie, potrzebuje i Europy, i Stanów Zjednoczonych. Niezależnie od tego, co ma ktoś do powiedzenia – czasami w słowach brutalnych, bo czasy są dość brutalne – nie ma powodu, by sojusznicy nie znaleźli między sobą wspólnego języka w sprawach najważniejszych. Polska ma tu szczególną rolę - zaznaczył Tusk.