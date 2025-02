Więcej pieniędzy na repatriację to szybszy powrót do kraju

Projekt nowelizacji ustawy o repatriacji – jak informuje „Rzeczpospolitą” biuro prasowe MSWiA – jest już po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach publicznych. „Jednym z głównym celów projektowanych zmian jest podniesienie wysokości limitów wydatków na zadania związane z repatriacją w latach 2025–2026 o 35 mln zł rocznie. To umożliwi zapewnienie warunków do osiedlenia się większej liczbie repatriantów” – odpowiada na nasze pytania resort spraw wewnętrznych.

Wysokość środków w rezerwie na pokrycie kosztów repatriacji w roku 2024 wyniosła 44,71 mln zł. Tyle samo jest zaplanowane w budżecie na ten rok. Wynika to z tego, że wielkość zaplanowanych funduszy nie może przekroczyć rocznych limitów wydatków na zadania związane z repatriacją, a te zostały określone w ustawie na lata 2017–2026. Teraz takie środki pozwalają na ściągnięcie do Polski rocznie ok. 600 repatriantów. To właśnie ten zapis chce zmienić MSWiA.

Z danych przekazanych nam przez MSZ wynika, że w 2024 r. konsulowie wydali 720 wiz krajowych w celu repatriacji oraz siedem wiz w celu przesiedlenia się członka najbliższej rodziny repatrianta. „Z wstępnych danych na 10 lutego 2025 roku wynika, że w 2024 roku do Polski w trybie repatriacji przybyło ponad 715 osób” – podał nam resort. Z informacji, która znalazła się w odpowiedzi na interpelację posłów Klubu PSL-Trzecia Droga, jaką podał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk, wynika, że w 2020 roku do Polski przesiedliły się w ramach repatriacji 624 osoby, w 2021 roku – 718, w 2022 – 779, a w 2023 – 686 osób. Zdecydowana większość repatriantów posiadała wcześniej obywatelstwo Kazachstanu, a w dalszej kolejności Rosji.

Ile osób o polskich korzeniach czeka na repatriację?

Tymczasem w kolejce do powrotu do Polski czeka ok. 7,5 tys. osób, z tego ok. 4,6 tys. oczekuje na przydział do ośrodka adapcyjnego. Zwiększenie środków na ten program – jak ocenia MSWiA – pozwoli na przyjęcie rocznie 900–1000 repatriantów. Wzrośnie liczba osób przebywających w ośrodkach adaptacyjnych oraz pula środków przekazywanych gminom oferującym mieszkania repatriantom (o ok. 20–30 mieszkań w ciągu roku).

Pieniądze na repatriację pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”. Z puli tej pokrywane są: koszty pomocy udzielanej wszystkim repatriantom, prowadzenie ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów, dotacje dla gmin oferujących mieszkania kandydatom na repatriantów, a także pomoc finansowa bezpośrednio skierowana do rodzin repatriantów, które mogą one przeznaczyć na zagospodarowanie się w Polsce oraz opłacenie mieszkania.