Czytaj więcej Społeczeństwo Do kogo wojsko strzela na granicy, czyli strefa zmilitaryzowana Dlaczego spada liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią? Wojsko wdrożyło nowy sposób działania, a bariera staje się w większym stopniu nie do przebycia, bo pokonując ją, można wpaść w niebezpieczną pułapkę.

Stanowiska operacyjne mają zaś dostęp m.in. do rozpoznania satelitarnego, ale też wykorzystują do patrolowania granicy śmigłowce i bezzałogowce. Korzystają m.in. z bayraktara, ale też dronów MQ-9 oraz maszyn FlyEye. Dzięki tym maszynom mają podgląd w głąb Białorusi i mogą pojawić się tam, gdzie planowane jest przejście granicy.

– Mniej więcej w połowie przypadków udaje nam się udaremnić przekroczenia, ale osoby te są niemal w 100 proc. zatrzymywane niedaleko granicy – dodaje płk SG Marek Sochański. Generał Szkutnik precyzuje, że skuteczność jest w granicach 98 proc. – Od sierpnia liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy spadła o 64 proc. – mówi.

Migranci boją się żołnierzy uzbrojonych w broń gładkolufową

Wojsko tłumaczy spadek liczby prób przejścia granicy w niedozwolonym miejscu pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi i zmianą taktyki działania.

– Poziom agresji spadł, gdy wybrani żołnierze zostali wyposażeni w karabiny gładkolufowe z amunicją niepenetrującą – dodaje gen. Arkadiusz Szkutnik. Wojskowi, którzy dostali taką broń, zostali wyselekcjonowani, taką broń dostali do ręki żołnierze „działający na chłodno”, którzy zaliczyli szkolenie organizowanym przez policję, żandarmerię lub służbę więzienną. – Efekt jest widoczny, wycofują się, gdy widzą żołnierza z tą bronią – dodaje dowódca zgrupowania. Tłumaczy, że była ona wykorzystywana głównie do odstraszania tzw. procarzy, którzy strzelali do wojskowych stalowymi kulkami albo amunicją wygrzebywaną z białoruskich strzelnic. Mierzona prędkość takiej kulki to ok. 178 km/h, czyli mniej więcej tyle co pocisku wystrzelonego z pistoletu.

Na granicy wojsko, pogranicznicy oraz podlaska policja

Granica z Białorusią jest obecnie chroniona oprócz Straży Granicznej przez 6 tys. żołnierzy Wojska Polskiego z 18 Dywizji Zmechanizowanej oraz ok. 350 policjantów z Podlasia. W połowie grudnia policja zakończyła operację „Zapora”, w której uczestniczyli funkcjonariusze z innych województw.