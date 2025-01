Mówi się, że wojny wygrywają rezerwiści, a nie żołnierze zawodowi. Czy z tej perspektywy nie pospieszyliśmy się trochę z odejściem od powszechnego poboru?

Pobór w Polsce został zawieszony a nie zlikwidowany – taki jest jego status prawny. Ustawa o obronie Ojczyzny wprowadziła nową formę służby wojskowej, tzw. dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, która na dziś, podkreślam – na dziś, wyczerpuje nasz potencjał w zakresie szkolenia żołnierzy. Na 2025 rok plany w tym zakresie sięgają przeszkolenia około 35 tysięcy żołnierzy. To jeden z najwyższych wskaźników w regionie. Oczywiście niezawieszanie zasadniczej służby wojskowej mogłoby uchronić nas przed brakami ilościowymi w systemie rezerw. Ale pragnę przypomnieć, iż zasadnicza służba wojskowa, którą zawiesiliśmy ćwierć wieku temu, w dużej mierze była zaprojektowana w czasie, kiedy byliśmy członkiem Układu Warszawskiego i kulturowo osadzona w czasie II wojny światowej. Dziś już nie pamiętamy o licznych patologiach związanych z jej funkcjonowaniem. Nie sądzę, by była ona nadal społecznie akceptowalna w ówczesnej formie. Dlatego zmiany były konieczne, a obecne rozwiązanie, które również stale dostosowujemy do pozyskiwanych doświadczeń, wydaje się optymalne.

Wiceminister obrony Wielkiej Brytanii Alistair Carns mówił niedawno, że wojskom lądowym brytyjskiej armii zawodowej w sytuacji wojny takiej jak na Ukrainie, sił zabrakłoby nawet już po sześciu miesiącach. Czy nam WOT i dobrowolna zasadnicza służba wojskowa wystarczą do uniknięcia takiego scenariusza?

Myślę, że taka sytuacja nie dotyczy wyłącznie Wielkiej Brytanii, a większości państw, które w pełni uzawodowiły Siły Zbrojne, porzucając tradycyjną kompozycję swoich wojsk opartych tradycyjnie na służbie zawodowej, zasadniczej oraz rezerwie. Przez wiele lat również w Polsce uznaliśmy za nadrzędny paradygmat wyższości jakości nad ilością, który stanowił główne uzasadnienie do uzawodowienia Wojska Polskiego. Dziś wiemy, że był to paradygmat fałszywy, a jakość nie musi być sprzeczna z ilością. Sztab Generalny rozpoczyna wdrażanie tzw. Koncepcji Służby Powszechnej – w państwach NATO określanej jako tzw. Total Force Concept. W pewnym uproszczeniu zakłada ona ponowne upodmiotowienie rezerw, tak by ich liczebność i jakość lepiej odpowiadały potrzebom Sił Zbrojnych. Co to oznacza dla samych rezerwistów? Przede wszystkim wykorzystanie potencjału nowej formy służby – tzw. aktywnej rezerwy. Kariera rezerwisty będzie silnie związana z jednostką wojskową, w której będzie on rozwijał swoją karierę. System szkolenia zostanie przemodelowany w taki sposób, by rezerwiści mogli lepiej balansować życie osobiste i zawodowe ze służbą w mundurze. Większość kursów szkoleniowych dotychczas dostępnych wyłącznie dla żołnierzy zawodowych będzie również otwartych – po organizacyjnym dostosowaniu – dla samych rezerwistów. Rozpoczęto również budowę systemu wsparcia dla pracodawców, zatrudniających żołnierzy terytorialnej służby wojskowej i aktywnych rezerwistów. Od początku roku tacy pracodawcy mogą liczyć na atrakcyjne udogodnienia podatkowe. To dopiero początek. Wszystko po to, by zmienić kompozycję Sił Zbrojnych i uniknąć błędów, z których skutkami dzisiaj boryka się Ukraina. Ta ewolucja wymaga olbrzymiej zmiany mentalnej, a najlepszym zobrazowaniem jej postępu, będzie sposób, w jaki komunikujemy liczebność Sił Zbrojnych. Dzisiaj wartością, którą komunikujemy, jest wyłącznie liczba żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową. Dzień, w którym zakomunikujemy liczbę wszystkich żołnierzy, w tym rezerwistów, którzy składają się na Siły Zbrojne, będzie ważnym sygnałem zmiany naszego podejścia w tym zakresie.

Czyli powinniśmy zacząć podawać liczbę wszystkich przeszkolonych, którzy mogą stanąć do walki?

W moim przekonaniu, podobnie jak Finlandia, powinniśmy prezentować liczebność Sił Zbrojnych, wliczając w nią również rezerwistów, którzy są w ich etacie. Powinniśmy również prezentować liczbę rezerwistów, którzy pozostają poza etatami, ale są przez nas przeszkoleni i utrzymujemy ich w gotowości do uzupełniania naszych struktur na wypadek zaistnienia strat. Staram się przekonywać do tego całe swoje otoczenie, ale to bardzo duża i odważna zmiana mentalna. W tej dziedzinie najwięcej możemy nauczyć się od Finów. Podkreślam, że ta zmiana w pewnym sensie upodmiotowi żołnierzy rezerwy. Jeśli dojdzie do wojny my, żołnierze zawodowi, z żołnierzami rezerwy będziemy przecież walczyć „w tych samych okopach”.

W październiku spytaliśmy w sondażu SW Research czy Wojsko Polskie jest gotowe do obrony kraju przed agresją. 54,7 proc. respondentów odpowiedziało: „Nie”. Zaskakuje to pana?

Wcale. Wojsko Polskie z jednej strony jest darzone najwyższym zaufaniem przez społeczeństwo, a z drugiej zawsze podlega dosyć krytycznej ocenie ze strony mediów. Nie obawiam się tego krytycznego podejścia, bo pełni ono ważną funkcję motywacyjną i uczy pokory. Jest też doskonałym kanałem zwrotnym docierającym do wszystkich żołnierzy. Ja i moi dowódcy czasami zastanawiamy się czego w całej złożoności działań „nie dostrzegamy” – ta perspektywa pomaga znaleźć odpowiedź na to pytanie. Dlatego nie wolno nam lekceważyć nawet tzw. czarnych łabędzi, czyli zdarzeń, które mogą bulwersować, choć są w istocie jednostkowymi przypadkami i nie tyle obnażają słabości systemu, co przypominają nam o złożonej naturze ludzi tworzących naszą społeczność. Powtarzam podwładnym słowa mojego dowódcy – śp. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego, który wpajał nam, że ten sam błąd, popełniony drugi raz, jest błędem zawsze dyskwalifikującym, dowodzi bowiem, że nie potrafimy wyciągać wniosków i nie nosimy w sobie pokory. Niemniej warto zauważyć naszą olbrzymią aktywność operacyjną realizowaną we wszystkich domenach i wymiarach, czy też bardzo wysokie tempo szkolenia. Z punktu widzenia opiniotwórczych mediów trudno to „sprzedać”. Niemniej uspokajam – to właśnie ta pozbawiona sensacji służba jest naszą najprawdziwszą codziennością.

A skąd wzięła się liczba 300 tysięcy żołnierzy? Bo tylu ma liczyć polska armia. Dlaczego nie 250 tysięcy, albo 500 tysięcy?

To jest właśnie przykład pułapki w myśleniu o liczebności Sił Zbrojnych, które coraz bardziej nam ciąży. Ta wartość jest po prostu liczbą żołnierzy czynnej służby wojskowej, czyli w dużej większości po prostu żołnierzy zawodowych, którą mamy jako Wojsko Polskie osiągnąć do 2035 roku. Tymczasem, jeśli spojrzymy na to, ilu żołnierzy możemy postawić naprzeciwko potencjalnego agresora, to może być wartość dwukrotnie, a nawet trzykrotnie wyższa, jeśli uwzględnimy w niej naszych rezerwistów. Taka wartość nie tylko upodmiotowi rezerwistów, ale również zwiększy walor odstraszania potencjalnego agresora, który atak na Polskę kalkuluje w znacznym stopniu kryterium ilościowym. Dlatego ważne jest, abyśmy nie tylko zmienili jakość szkolenia i formę gotowości naszych rezerw, ale również samą liczebność sił zbrojnych komunikowali w inny sposób.