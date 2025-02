- My mamy określoną rolę do wykonania i teraz, i moim zdaniem tę samą rolę do odegrania. a może jeszcze większą w zabezpieczeniu infrastrukturalnym, logistycznym, zarówno dla tego militarnego wsparcia (Ukrainy), ale też dla wsparcia o charakterze inwestycji na Ukrainie ze strony firm polskich, europejskich, amerykańskich – podkreślił Kosiniak-Kamysz.



Wicepremier i minister obrony: Polska ma wzmacniać wschodnią flankę NATO

- Nie planujemy wysyłania żołnierzy polskich na Ukrainę i nie przygotowujemy się do wysłania polskich żołnierzy na Ukrainę. Polska ma inną rolę, naszym zdaniem do wykonania (jest) zabezpieczenie logistyczne i wielkie zadanie wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Bez Polski nie ma bezpieczeństwa na granicy polsko-białoruskiej czyli granicy natowsko-rosyjskiej mówiąc w skrócie – zakończył wicepremier.