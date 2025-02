Brytyjski premier zaznaczył, że zakończenie wojny Rosji z Ukrainą „gdy nadejdzie, nie może być po prostu tymczasową przerwą, zanim Putin zaatakuje znów”.



Tak wyglądała sytuacja na froncie 16 lutego Foto: PAP

Deklaracja Starmera oznacza, że brytyjscy żołnierze mogliby stanowić komponent europejskich sił pokojowych, które stacjonowałyby na linii rozgraniczającej tereny kontrolowane przez Ukrainę i tereny kontrolowane przez Rosję. Wojska europejskie na Ukrainie miałyby stanowić gwarancję bezpieczeństwa dla tego kraju alternatywną wobec przyjęcia Ukrainy do NATO, które – jak wynika z wypowiedzi sekretarza obrony USA Pete'a Hegsetha oraz prezydenta USA Donalda Trumpa – obecnie jest nierealne.



Jak zauważa BBC deklaracja Starmera pojawiła się po tym, gdy były szef Sztabu Generalnego Wielkiej Brytanii, lord Richard Dannatt w rozmowie z brytyjskim nadawcą stwierdził, iż armia tego kraju, w obecnym stanie, nie jest gotowa do przewodzenia jakiejkolwiek misji pokojowej na Ukrainie. Dannatt szacuje, że Wielka Brytania potrzebowałaby do 40 tys. żołnierzy, by odegrać wiodącą rolę w siłach pokojowych na Ukrainie, które musiałyby liczyć, według jego szacunków, ok. 100 tys. żołnierzy. Były szef brytyjskiego Sztabu Generalnego stwierdził, że obecnie Brytyjczycy nie dysponują takimi siłami.



W lutym Starmer ma spotkać się w Białym Domu z Donaldem Trumpem. Zdaniem brytyjskiego premiera amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy są kluczowe dla osiągnięcia trwałego pokoju w Europie, ponieważ „tylko Stany Zjednoczone są w stanie powstrzymać Putina przed kolejnym atakiem”.