Z naszego punktu widzenia byłaby to bardzo trudna decyzja, wiążąca się z ryzykami i wymagająca społecznej akceptacji. Przede wszystkim powinniśmy założyć, że byłaby to operacja długotrwała. Czyli nie mówimy o roku czy dwóch, a np. dekadzie. To będzie długofalowy wysiłek i zobowiązanie. Z tego punktu widzenia ostrożnie trzeba podchodzić do deklaracji. Szczególnie kiedy głównym zadaniem polskiego wojska musi być przygotowywanie się do obrony wschodniej flanki NATO i co rozumieją nasi sojusznicy. Do tego dochodzą sprawy związane chociażby z zawiłą historią polsko-ukraińską i oczywistym wykorzystywaniem naszej obecności w Ukrainie przez Rosję w propagandzie ukierunkowanej na budowanie podziałów. Tego problemu nie mają nasi partnerzy z zachodniej Europy.

Zaangażowanie militarne nie musi natomiast oznaczać obecności bezpośrednio na terenie Ukrainy. Możemy się zaangażować np. w osłonę przestrzeni powietrznej za pomocą polskiego lotnictwa czy też wsparcie obrony cyberprzestrzeni. Do tego dochodzi potencjalne zaangażowanie Polski w zapewnienie zaplecza operacyjnego i logistycznego dla działań stabilizacyjnych, którego znaczenie jest nie do przecenienia i oczywiście wiąże się z ryzykami. Niezależnie od tego, jak się zaangażujemy, gwarancje dla Ukrainy będą kluczowe z punktu widzenia przyszłości bezpieczeństwa w Europie. Jakikolwiek błąd popełniony przy ich konstrukcji ze strony Zachodu może spowodować utratę naszej wiarygodności i dać Rosjanom możliwość kontynuowanie agresji i wpływów w kierunku zachodnim.

Na czym nam przy tych rozmowach powinno najbardziej zależeć?

Polska jest zainteresowana trwałym rozwiązaniem pokojowym. Stabilna Ukraina jest naturalną barierą przed zagrożeniami dla Polski. Jeżeli popatrzymy historycznie, to ze wschodu przychodziły one z dwóch kierunków: Bramy Brzeskiej i Bramy Przemyskiej. W tym kontekście suwerenna Ukraina to bezpiecznik dla regionu.

Dlaczego?

Radykalnie ogranicza możliwości prowadzenia działań przez Rosję z terytorium Białorusi, która byłaby oskrzydlona przez kraje bałtyckie z jednej i Ukrainę z drugiej strony. Dlatego mówimy, że Ukraina powinna być elementem integralnym europejskiego systemu bezpieczeństwa i zostać w przyszłości członkiem NATO.