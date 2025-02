Plan Grenella, plan Vance'a i plan Kellogga

Czym dysponuje Donald Trump? Jak dotąd pojawiły się aż trzy "plany pokojowe". Jeden z nich, opracowany został niegdyś przez emerytowanego generała Keitha Kellogga, obecnego wysłannika prezydenta USA ds. Ukrainy i Rosji. Kolejny plan sformułował obecny wiceprezydent J.D. Vance. Jest też plan Richarda Grenella, byłego szefa wywiadu USA.

Czytaj więcej Dyplomacja Donald Trump ma wkrótce poznać warianty zakończenia wojny na Ukrainie W najbliższych tygodniach emerytowany generał Keith Kellogg, specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Ukrainy i Rosji, ma przedstawić Donaldowi Trumpowi jakie ma możliwości, by zakończyć wojnę na Ukrainie - podaje Bloomberg.

Emerytowany generał Keith Kellogg już wcześniej - wraz z Fredem Fleitzem, byłym urzędnikiem Rady Bezpieczeństwa Narodowego - opublikował na stronie think tanku America First Policy Initiative plan, zakładający zamrożenie linii frontu i uzależnienie wysokości amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy od gotowości obu stron - zarówno Rosji jak i Ukrainy - do negocjacji pokojowych.

J.D. Vance, obecny wiceprezydent, wcześniej sprzeciwiał się pomocy dla Ukrainy. Sformułował jednak plan utworzenia silnie ufortyfikowanej strefy zdemilitaryzowanej na obecnej linii frontu. Zgodnie z tą koncepcją Ukraina miałaby zrezygnować z aspiracji przystąpienia do NATO.

Z kolei Richard Grenell, były ambasador Trumpa w Niemczech, zaproponował utworzenie „stref autonomicznych” we wschodniej Ukrainie. Sugerował również, że członkostwo Ukrainy w NATO nie jest w interesie USA.

Rozmowa Trump-Putin

Teraz wybór koncepcji należy do prezydenta USA Donalda Trumpa i gotowości Władimira Putina do ewentualnych ustępstw. Mimo doniesień amerykańskich mediów, niejasne jest nawet to, czy i ile razy Trump rozmawiał z Putinem. Choć o rozmowie napisał "The New York Post", pytany o to rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odrzekł, że "nie potwierdza, nie zaprzecza" takiej rozmowie. Sam Trump stwierdził natomiast, że "lepiej, aby tego nie mówił", gdy zapytano go, ile razy rozmawiał z Putinem.