Elvis Presley – głos pokolenia. I punkt odniesienia dla całej popkultury

I jeszcze jeden fenomen; był głosem pokolenia. Śpiewał głosem pokolenia i był słyszany przez swoje pokolenie. Przekonał się o tym dramatycznie jego menedżer, pułkownik Parker, gdy w kwietniu 1956 roku próbował sprzedać Presleya starszej publiczności w Las Vegas. Czterotygodniowy tour ograniczono do kilkunastu występów, bo dla nieco starszej publiczności trwoniącej kasę przy slot machines i stołach do ruletki był dziwadłem. Wulgarnym klaunem i tanim, kręcącym bez sensu tyłkiem prowokatorem.

Co ciekawe, dla dzieciaków mojego pokolenia Presley zaistniał najpierw jako gwiazdor filmowy, a później jako piosenkarz. Cóż, komuna. Radio Luksemburg nie docierało wszędzie

Cóż. Każdy jest prorokiem swojego czasu. I dla swojej publiczności. W przeciwieństwie do brzuchatych tatusiów i natapirowanych mamuś, ich pryszczaci córki i synowie na punkcie Elvisa zwariowali. Jego koncerty wywoływały zbiorową ekstazę. Młodzież mdlała w klubach, gdzie występował. Nastolatki doznawały pierwszego w życiu orgazmu, nie mając pojęcia, co to jest. Kwiatki odrzucone przez Elvisa, fragmenty bielizny, kostki do gitary, zerwane struny stawały się relikwiami. A on, młody bożek energii i seksualności, istne uosobienie Adonisa, triumfował w radiu, na scenie, potem na ekranie.

Nie byłoby kariery filmowej Presleya bez jego wcześniejszych przebojów. Był gwiazdą ekstremalną; zarabiał najwięcej w Hollywood, a jego filmy docierały nawet za żelazną kurtynę. Takie były naiwne. Co ciekawe, dla dzieciaków mojego pokolenia Presley zaistniał najpierw jako gwiazdor filmowy, a później jako piosenkarz. Cóż, komuna. Radio Luksemburg nie docierało wszędzie. Miarą jego wielkości jest fakt, że był punktem odniesienia dla całej popkultury. Zabiegali o spotkanie z nim Beatlesi, rozmawiał z Nixonem, malował go Warhol. Jak mógł zresztą nie malować; dla Andy’ego obiektem było to, co najpopularniejsze. Był pewnie pierwszym kapłanem kultu globalnego celebrytyzmu.

Co zabiło Elvisa?

A Elvis? Ciekawa jest jego ewolucja. Od zbuntowanego i antysystemowego nastolatka, rewolucjonisty, do przykładnego amerykańskiego everymana, którego chciał z niego zrobić „pułkownik” Tom Parker. To marketing oczywiście. Presleya uczesano, wysłano do wojska, ożeniono, by rodzice pozwalali dzieciom oglądać kręcone z nim filmy. Wyobrażacie sobie, by karierę w Hollywood mógł zrobić odgryzający głowy nietoperzem Ozzy Osbourne? Nie, nic takiego nie mogło się zdarzyć. Zarazem jednak cywilizowanie, „przykrawanie” go do amerykańskiego standardu, zabijało powoli Presleya w Elvisie. Stawał się bardziej „mydełkiem Fa” niż człowiekiem.