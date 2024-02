„Priscilla” jest filmem o niej. O pierwszym zauroczeniu, o dorastaniu w Graceland, gdzie za zgodą rodziców jako siedemnastolatkę zabrał ją Presley, pilnując, by uczyła się i skończyła szkołę. O miłości, a wreszcie o nieudanym małżeństwie kobiety zamkniętej w złotej klatce. Są w tym filmie narkotyki, rozczarowania. Sława i ego Presleya nie pozostawiały zbyt wiele miejsca na nic innego, a już na pewno nie na dzielenie życia z drugą osobą.

Miała być żoną, zamkniętą w domu, do której czasem wraca znużony wojownik po swoich bitwach. Są tu również chwile szczęścia, gdy w 1968 roku Priscilla rodzi córkę Lisę Marie. Ma nadzieję, że dziecko zmieni ich małżeństwo, ale przychodzą kolejne upokorzenia, gdy sławny mąż podróżuje do Hollywood, gdzie wdaje się w głośne romanse. A przede wszystkim jest w „Priscilli” potworna samotność, której nie są w stanie złagodzić żadne luksusy.

Elvis i Priscilla – miłość bez końca

W przeciwieństwie do „Elvisa” w „Priscilli” nie ma historii idola rocka, jego kariery filmowej, wielkich koncertów. Coppolę interesuje młodziutka żona Presleya i rozwój ich wzajemnych relacji – dość uniwersalna opowieść o kobiecie zniewolonej i zawłaszczonej przez mężczyznę, który tylko sobie daje prawo wolności w związku.

Coppola długo szukała wykonawców głównych ról. W filmie ciekawą kreację stworzyła Cailee Spaeny, tak samo przekonująca jako czternastolatka i jako dwudziestokilkulatka, matka, żona. Jacob Elordi nie tworzy wielkiej kreacji, ale na potrzeby tego filmu sprawdza się. Warto też zwrócić uwagę na aktorkę polskiego pochodzenia Dagmarę Domińczyk, która gra matkę Priscilli.

A na koniec zostaje z widzami stary, klasyczny przebój Dolly Parton „I Will Always Love You”, bo przecież zawsze kochała Elvisa. Także wtedy, gdy postanowiła wyjść z luksusowego Gracelandu, by odnaleźć wolność i własne życie. Film Sofii Coppoli jest właśnie o tym, że kobieta – niezależnie do tego, czy ucieka od przemocy w rodzinie czy od luksusu – ma prawo do zachowania swojej godności i decydowania o sobie.