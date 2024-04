Czytaj więcej Polityka Adam Struzik: Czuję się odpowiedzialny za Mazowsze. Nie jestem zmęczony Widziałem już szkic założeń nowego systemu finansowania samorządów, wydaje się interesujący. Widzę w rządzie pozytywne nastawienie i chęć zmian – mówi Adam Struzik, marszałek Mazowsza.

Czy dwukadencyjność to dobry pomysł dla samorządów?

Ten stan rzeczy odmienić miało wprowadzenie dwukadencyjności na stanowiskach wójtów, burmistrzów, prezydentów. Wielu długoletnich włodarzy weszło właśnie w drugą kadencję i za pięć lat będą musieli odejść. Marszałek Mazowsza Adam Struzik w rozmowie, którą zamieszczamy na łamach „Rzeczpospolitej”, stwierdza, że kadencyjność to pomysł zły i należy go odwrócić. Tyle tylko, że i on nie przedstawia żadnego pomysłu na to, jak odbetonować miejsca, w których utrwaliły się patologiczne lokalne układy. Te miejsca, w których zniechęcenie mieszkańców jest tak duże, że na radnych wystartowali pojedynczy – oczywiście ci sami co zawsze – kandydaci i bez głosowania uzyskali mandaty.

Czytaj więcej Publicystyka Jerzy Regulski: Posłowie tworzą prawo na wyrost Z samorządności wynika różnorodność, a nie to, że wszędzie i wszystko ma być realizowane w taki sam sposób. Niestety, zarówno przepisy prawa, jak i narosłe przez lata orzecznictwo sądów administracyjnych tę samorządność zabijają – mówi ekonomista Jerzy Regulski

Potrzebujemy w Polsce debaty nad samorządem. Mówienie o nim nie może się skończyć w niedzielę, 21 kwietnia, wieczorem.