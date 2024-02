Roch Zygmunt: Tobiasz Bocheński zmian nie przyniesie

Niestety dla prawicy, w tym kierunku zmierza Kaczyński, organizując ustawki z eksposłami Kamińskim i Wąsikiem i dając się sprowokować wulgarnym aktywistom podczas obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. Innymi słowy, idzie duktem pięknie wytyczonym przez poprzedników, którzy przed ośmioma laty również niewiele zrozumieli, a swoje zdziwienie wyrażali (a co twardsi wyrażają nadal) pogardą dla wyborców drugiej strony.

Jaka opozycja jest potrzebna Polsce?

Z takim liderem – i tłumem jego bezwolnych potakiwaczy, składających mu hołd lenny za każdym razem, gdy dostaną pytanie o ewentualną emeryturę prezesa – nie da się budować wizerunku partii, która zrozumiała swoje błędy i dokonuje nowego otwarcia. Zatem również i ruch podobny do wystawienia niekoniecznie najbardziej rozpoznawalnego Andrzeja Dudy w 2015 roku nie może się udać. Bo raz, że nikt drugi raz nie uwierzy w taki skręt ku centrum, a dwa – nawet gdyby ktoś taki jak Magierowski (nie musi być to on sam) został nowym lokatorem Pałacu Prezydenckiego, to jaką miałby autonomię względem centrali? Czy mógłby pozwolić sobie na prowadzenie – w ramach swoich kompetencji – aktywnej polityki (np. proponować własne projekty ustaw), czy byłby zdany na zewnętrzne instrukcje?

To o tyle ważne pytania, że – wykraczając poza partykularny interes PiS – Polsce potrzebna jest punktująca rząd opozycja, która byłaby i liczebna, i merytoryczna. Na razie jest jedynie liczebna, a w miarę radykalizacji i spadku poparcia i z tym mogą być kłopoty.