- Jestem przedstawicielem wielkomiejskiej prawicy, taka istnieje. Prawica czy konserwatyści to nie tylko ludzie mieszkający w chatkach drewnianych, krytych słomą, w strojach folklorystycznych. Zamierzamy to pokazać Warszawie — dodał.



A czy nie jest tak, że bój o Warszawę jest testem dla Bocheńskiego testem przed ewentualnym startem w wyborach prezydenckich?



- Ja wiem, że są takie spekulacje, ale nie przychodzą w sukurs mojej ścieżce życiowej. Ja nie kandydowałem do Sejmu, do Senatu. Nie zabiegałem o to. Nie jestem politykiem, który stara się wspinać bardzo dynamicznie po ścieżkach politycznej kariery. Staram się być skromnym, nie zawsze pokora jest moją największą cnotą. Jestem osobą zadaniową: umówiłem się na start w wyborach na prezydenta Warszawy i realizuję to zadanie — odparł.



- Te plotki mi schlebiają osobiście — stwierdził jednocześnie dodając, że jest „36-letnim, początkującym politykiem”, a już rozważa się go jako kandydata w wyścigu do urzędu prezydenta Polski.