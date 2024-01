Aleksander Hall: Co dalej po odsunięciu PiS od władzy?

Czytaj więcej Polityka Orędzie Donalda Tuska. "Rozliczymy, naprawimy, pojednamy" - Dziś, w telewizji publicznej, już jako premier Rzeczpospolitej, mogę powtórzyć przed wami ślubowanie, które złożyłem podczas marszu miliona serc - powiedział w wyemitowanym w TVP orędziu premier Donald Tusk.

Narodowe pojednanie

Kwestia poszanowania konstytucji i praworządności została przedstawiona jako jeden z priorytetów rządu, ale premier zachował dyskrecję, jaką metodę wybierze w tej kluczowej sprawie. Program gospodarczy nie został przedstawiony, najbardziej przebiło się hasło: „nic co dane, nie zostanie odebrane”, co niekoniecznie pozostanie z zgodzie z koniecznością naprawy finansów publicznych. Premier Donald Tusk ostro i słusznie atakował rządy PiS, a zarazem zapowiadał odbudowywanie wspólnoty narodowej i pojednanie Polaków. Muszę wyznać, że jestem sceptycznie nastawiony do tych obietnic. Tusk jest typem polityka wojownika. Obecnie z własnego wyboru jest niekwestionowanym liderem obozu liberalno-lewicowego. Działanie na rzecz narodowego pojednania wymagałoby wyznaczenia i skrupulatnego przestrzegania granicy pomiędzy potrzebnym rozliczeniem naruszania konstytucji i prawa przez PiS-owskich dygnitarzy a pouczaniem tradycyjnie nastawionej części społeczeństwa, w co ma wierzyć i co szanować, aby nie narazić się zwolennikom obozu „postępu”. Tej postawy raczej nie oczekuję po nowym premierze i licznych zastępach jego zwolenników.

Pogłębienie podziałów

Ciekawie prezentuje się konstrukcja rządu, ale niekoniecznie będzie służyć narodowemu pojednaniu. Resorty, które odpowiadają za klasyczne funkcje państwa i stanowią jego kościec, zajęli politycy PO, z jednym bardzo znaczącym wyjątkiem Władysława Kosiniaka-Kamysza, który objął resort obrony narodowej. Kandydaci wysunięci przez Trzecią Drogę – używając marksistowskiej terminologii – przede wszystkim odpowiadają za „bazę”, a lewica za „nadbudowę”. Taki podział stanowczo nie jest dobrą wiadomością dla Polaków sytuujących swe poglądy na prawo od centrum, a sądzę, że także dla części zwolenników centrum. W ostatnich latach niektórzy politycy nowej lewicy zasłynęli deklaracjami znieważającymi pamięć Jana Pawła II czy powojenne podziemie antykomunistyczne. Wielu z nich marzy o uzyskaniu monopolu w kwestiach kulturowych i światopoglądowych, co przyczyni się do pogłębienia podziałów między Polakami.

Rozczarowani PiS

Profesor Marcin Matczak, który w okresie ośmiu lat rządów obozu Jarosława Kaczyńskiego należał do najbardziej konsekwentnych jego krytyków, niedawno na łamach „Gazety Wyborczej” postawił tezę, że PiS szybko wróci do władzy, gdyż niewiele się nauczyliśmy, a elity identyfikujące się z nową władzą, a szczególnie z jej centrum, skupionym w PO, nadal ostentacyjnie okazją pogardę prostaczkom. Prognoza Matczaka może się sprawdzić, ale nie musi.