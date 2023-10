„Polacy zdecydują w referendum” – obwieszcza Jarosław Kaczyński w kultowym spocie. Najpierw słyszymy, jak ambasada Niemiec próbuje go połączyć telefonicznie z kanclerzem, by ten wymógł podniesienie u nas wieku emerytalnego. Prezes jednak oddaje decyzję w ręce narodu. Spot – znów po raz pierwszy w wolnej Polsce – szydzi z innego państwa. Nie San Escobar: realnego państwa, z którym łączy nas traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Największego partnera handlowego Polski, sojusznika w Unii Europejskiej i NATO, arcyważnego dla naszej obronności. Ten filmik urąga dobrym obyczajom, ale i poczuciu odpowiedzialności za kraj.

Lecz mało tego, kpi z konstytucji. Zgodnie z nią rządem kieruje premier. On jest partnerem dla kanclerza Niemiec – nie jak w spocie Kaczyński, dorywczo wicepremier, a w przerwach rzekomo zwykły obywatel. Mateusza Morawieckiego ten spot strąca w niebyt. Znać po tym, że pisowska demokracja jest aż nadto bezpośrednia. Bez niczyjego pośrednictwa steruje nią najniezwyklejszy z Polaków.

A pytania referendum sterują wyborcą. Tylko to o płot na granicy nie kryje w sobie podstępu. A już pytanie o wiek emerytalny łudzi, że jest o co pytać. Że ktoś chce podnieść ten wiek – co niepodobna udowodnić, za to łatwo wmówić.

Stare chwyty

W dwóch pozostałych pytaniach działa stary trik składniowy. To, co jest punktem ciężkości zdania, odwraca uwagę od przemyconego w nim niby-pewnika. Pamiętam, jak w latach 80. spikerka reżimowej telewizji zapowiedziała „film o przyczynach, dla których musiano wprowadzić stan wojenny”. Kto wtedy zapytał siebie o przyczyny, nie pomyślał, czy naprawdę musiano. Ten chwyt stosuje nieraz TVP Info. Kto zobaczy na ekranie pasek z pytaniem: „Dlaczego Donald Tusk ignorował agresję Rosji”, ten prędzej zastanowi się, dlaczego ignorował, niż czy naprawdę to robił…

I oto pytanie referendalne: „Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?”. Nakłania ono skrycie, by odpowiedzieć „nie”. Przemyca bowiem niby-pewnik, że imigranci będą nielegalni – a przecież takich nie ma obejmować relokacja. Przemyca też pogląd, jakoby ją narzucano. A tak naprawdę mają o niej decydować demokratycznie przyjmowane ustalenia w ramach Unii. Ale te fałsze to drugie dno. Nas ma zmylić przykrywka: „Czy popierasz?”.