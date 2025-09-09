Obcokrajowcy oferowali, że „od ręki” wymienią rynny na domu. Umówili się na kilkaset złotych, a zażądali 9 tys. zł

– Najpierw przekonali moją mamę, że tylko sprawdzą stan rynien pod dachem. I że to nic nie kosztuje. Po sprawdzeniu powiedzieli, że rynny są do wymiany i że oni mają je bardzo tanio – za 300 zł. A są dobre, bo miedziane od środka. Zanim moja mama się zgodziła, zaczęli demontować te, które wisiały, i zakładać nowe – opowiada córka oszukanej kobiety.

Chwilę później pod dom przyjechał kolejny samochód, dostawczy, z rynnami – tak, jakby tylko czekał na znak, że jest klient. Wszystko trwało godzinę, bo to prosta wymiana, założenie rynien na haki, które już były. – Na koniec fachowcy zażądali… 9 tys. zł. Dla mojej mamy był to szok. Nie miała takich pieniędzy w domu. Powiedzieli, że ją podwiozą do bankomatu do miasta. Tak się też stało. Z tego, że padła ofiarą oszustwa, zdała sobie sprawę dopiero, jak odjechali – mówi kobieta i dodaje, że matka nie zgłosiła sprawy na policję, bo „boi się, że jeśli zawiadomi policję, ci oszuści spalą jej dom”.

Kobieta może nie być jedyną ofiarą szajki oszustów – mieli oni odwiedzać inne domy w powiecie gliwickim i rybnickim. Czy jeszcze kogoś naciągnęli? – Nie mamy takich zgłoszeń, wciąż najczęstsze oszustwa to na wnuczka czy bankowca – odpowiada nam Marzena Szwed, rzeczniczka KMP w Gliwicach.

W podobny sposób grupa przestępców naciągała w ubiegłym roku mieszkańców Otwocka i okolic na Mazowszu, oferując również tego typu „usługi” starszym i samotnym ludziom. „Gang dekarzy”, jak ich wówczas okrzyknięto, rozbiła (w grudniu 2024 r.) miejscowa policja – sprawcami okazali się czterej Rumunii (w wieku od 29 do 42 lat).

– Mężczyźni działali w grupie, która oszukiwała tzw. metodą na rynnę. Najpierw fałszywy mistrz dekarski szacował wykonanie usługi – naprawy dachu czy wymiany rynien na kilkaset złotych. A na koniec żądał zapłaty kilkudziesięciu tysięcy złotych – mówi nam Patryk Domarecki, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.