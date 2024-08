W innych landach kwestiami odsyłania cudzoziemców, którzy nie uzyskali prawa do ochrony, zajmują się resorty spraw wewnętrznych. W Nadrenii Północnej i Westfalii odpowiada za to resort Josefiny Paul, który w pełnej nazwie ma też rodzinę, młodzież, dzieci, równouprawnienie.

Nieudane próby pozbycia się z Niemiec Syryjczyka Issy al-H.

Issa H., teraz przedstawiany jako terrorysta islamski, dotarł do Niemiec pod koniec 2022 roku, ale ponieważ pierwszym krajem UE, w którym się pojawił, była Bułgaria, to zgodnie z unijnymi zasadami tam powinien być odesłany. Bułgarzy się na to zgodzili. Miało to nastąpić w pierwszych miesiącach zeszłego roku.

Media niemieckie ujawniają szczegóły, powołując się czasem na anonimowe źródła. Według portalu tygodnika „Der Spiegel” Issa w lutym 2023 r. dostał od federalnego urzędu ds. imigracji i uchodźców (BAMF) informację o tym, że zostanie przekazany Bułgarii, ale miał się od tej decyzji odwołać do sądu administracyjnego. Sąd uznał skargę za pozbawioną uzasadnienia.

I w czerwcu 2023 roku doszło do budzącej dziś wielkie emocje w Niemczech próby odesłania go. Nieudanej, bo Issy al-H. urzędnicy nie zastali w ośrodku dla uchodźców w Paderborn, w którym powinien być. – Nie było go, parę razy przychodzili – mówi Neumann.

Potem mieszkał w należącym do landu ośrodku dla azylantów w Solingen, 200 metrów od miejsca, w którym w ostatni piątek dźgał uczestników festynu w szyję.

„Nie był radykalny, myśleliśmy, że mamy czas”

Jak mógł tam legalnie mieszkać? – to jedno z pytań, które padnie w czwartek. Gdy termin na odesłanie do Bułgarii minął, nie wyznaczono nowego. Natomiast najprawdopodobniej dostał nowy status – ochrony subsydiarnej (uzupełniającej). Nadaje się go tym, którzy nie dostali azylu czy innej ochrony, natomiast istnieje ryzyko, że gdyby zostali odesłani do ojczyzny, doznają tam „poważnej krzywdy”, czyli mogą zostać zabici lub być torturowani.