Strzelanina w moskiewskiej sali koncertowej. Świat składa kondolencje

W piątek uzbrojeni bandyci otworzyli ogień z broni automatycznej do widzów koncertów w hali pod Moskwą, zabijając co najmniej 60 osób i raniąc 145. Do ataku przyznali się bojownicy Państwa Islamskiego. Z całego świata do Moskwy płyną wyrazy współczucia i oburzenia.

Rada Bezpieczeństwa ONZ

„Członkowie Rady Bezpieczeństwa w najostrzejszych słowach potępiają haniebny i tchórzliwy atak terrorystyczny w sali koncertowej w Krasnogorsku w obwodzie moskiewskim w Federacji Rosyjskiej, który miał miejsce 22 marca 2024 r. Członkowie Rady Bezpieczeństwa podkreślają potrzebę pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców, organizatorów i sponsorów tych karygodnych aktów terroryzmu i postawienia ich przed wymiarem sprawiedliwości”.

Rzecznik Białego Domu John Kirby

„Obrazy z miejsca zbrodni są po prostu okropne i trudne do oglądania, a nasze myśli oczywiście są z ofiarami tego okropnego ataku”.

Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolyak

„Mówimy wprost: Ukraina nie miała absolutnie nic wspólnego z tymi wydarzeniami. Mamy wojnę na pełną skalę, totalną wojnę z regularną armią rosyjską i z Federacją Rosyjską jako krajem. I niezależnie od wszystkiego wszystko rozstrzygnie się na polu bitwy”.

Julia Nawalna, wdowa po przywódcy rosyjskiej opozycji Aleksiejem Nawalnym

„Wszystkie osoby zaangażowane w tę zbrodnię muszą zostać odnalezione i postawione przed wymiarem sprawiedliwości”.