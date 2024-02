Collegium Humanum. Ujawniamy: tak działała fabryka fikcyjnych dyplomów

W przypadku części nierzetelnych dyplomów, miały odbywać się egzaminy zdalne

Taki mechanizm się powtarzał. W przypadku części nierzetelnych dyplomów, miały odbywać się egzaminy zdalne. – Tyle że nikt nie sprawdzał, czy testy wypełniał zainteresowany, czy ktoś to robił za niego – wskazują nasze źródła w służbach.

Na rektorze ciążą również zarzuty natury obyczajowej, a chodzi, jak podaje Prokuratura Krajowa, o „nadużycia stosunku zależności służbowej i doprowadzenia innych osób do obcowania płciowego lub poddania się innym czynnościom seksualnym”. Jest to związane z postawionym mu zarzutem przywłaszczenia 23 tys. zł i 500 euro z budżetu uczelni na swoje prywatne potrzeby. Ustaliliśmy, że była to wycieczka do Stambułu, zakup dwóch złotych obrączek, a nawet kupno dywanu i odkurzacza, a także kierowania gróźb wobec świadków w celu wywarcia wpływu na ich zeznania w niniejszej sprawie.

O udział w grupie przestępczej rektora jest podejrzany też Zbigniew D. z prywatnej Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi, który w innym śledztwie (prowadzonym w Gdańsku) usłyszał trzy lata temu zarzuty handlu lewymi dyplomami dla znanych piłkarzy i sportowców – m.in. przyjęcia 10 tys. zł za „lewy” dyplom MBA. Rektor miał także grozić świadkom, by wpłynąć na ich zeznania.

Collegium Humanum: 2 tys. zł za zwerbowanego „studenta”

W śledztwie śląskiego pionu CBA zatrzymało także Iwonę O., byłą prezes Uzdrowiska Rymanów, która od 2019 r. była członkiem Trybunału Stanu z ramienia PiS (dotąd chronił ją immunitet). Większość postawionych jej zarzutów dotyczy przywłaszczenia rzeczy z majątku uzdrowiska, w tym złoto-czarnej umywalki, dwóch kabin prysznicowych, pralki i czterech luster w złotych ramach i obrazu wartego 500 zł. Tylko jeden zarzut wobec O. jest związany z Collegium Humanum – to nakłanianie Zbigniewa D. do przyjęcia korzyści majątkowej za lewe studia.