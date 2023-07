W latach 2013–2022 utrzymanie pałacu miało pochłonąć blisko 3,2 mln zł, z tego 2,1 mln zł – wynagrodzenie administratora.

Jednak najwięcej wątpliwości – i to mocno rozpracowywany wątek – budzi rozdział przez ZAiKS środków z tytułu tantiem (należą się kompozytorom i autorom tekstów za wykorzystanie ich utworów m.in. w mediach i lokalach). – Obecny system rozliczeń poprzez tzw. repartycję punktową umożliwia nadużycia – alarmują muzycy. Chodzi o 30–40 mln zł rocznie z opłat od właścicieli lokali z „muzyką na żywo”.

Czytaj więcej Muzyka popularna Tina znów króluje na listach przebojów Śmierć gwiazdy wywołała gwałtowny wzrost zainteresowania jej nagraniami w streamingu i w tradycyjnych formatach.

– Pieniądze te zarezerwowane są tylko na najpopularniejsze piosenki, tzw. evergreeny. Jednak tajemnicą poliszynela jest, że wielu twórców otrzymuje ogromne kwoty z tytułu repartycji punktowej, nie będąc autorami piosenek granych na imprezach komercyjnych – twierdzą twórcy i wskazują śledczym pięć możliwych sposobów nadużyć.

W tym manipulacje w „wykazach utworów” przesyłanych do ZAiKS przez właścicieli lokali płacących za korzystanie z muzyki (wykazują np. inne piosenki niż były grane) oraz pomyłki w utworach zgłoszonych przez nadawców (np. telewizyjnych) – przez błędny wpis, honorarium zamiast do twórcy, trafia do budżetu ZAiKS jako „tantiemy niezidentyfikowane”.

– Przez kilkanaście lat tworzyłem oprawy muzyczne programów telewizyjnych, moje utwory odtwarzano w dzień jako przerywniki programów „ID” stacji TV, a często nocą, przez kilka godzin były wykorzystywane jako zapętlony podkład muzyczny kanału. Niedawno zacząłem sprawdzać wpływy z tantiem i okazało się, że w przypadku jednego utworu wydawca wpisał do metryczki inicjał mojego imienia, zamiast pełnych danych. Tantiemy z emisji tylko tego utworu to ok. 10 tys. zł. Gdybym nie naciskał na sprawdzenie, trafiłyby do ZAiKS jako „niezidentyfikowane” – mówi „Rz” kompozytor, współautor zgłoszenia.