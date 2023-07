Niemcy: Erytrejczyk skazany na dożywocie za zabójstwo 14-latki. Ubiegał się o azyl

27-letni Erytrejczyk, który przybył do Niemiec jako osoba ubiegająca się o azyl, w grudniu w mieście Illerkirchberg w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia zaatakował nożem dwie nastolatki. 13 i 14-latka były wówczas w drodze do szkoły.

13-letniej dziewczynce udało się uciec, jej 14-letnia koleżanka – Niemka tureckiego pochodzenia – zmarła w szpitalu z powodu odniesionych obrażeń.

We wtorek niemiecki sąd zdecydował, że mężczyzna jest winny zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa. 27-latek został skazany na karę dożywotniego więzienia.

Niemcy: Atak nożownika w mieście Illerkirchberg

Niemieccy śledczy twierdzą, że w dniu ataku mężczyzna miał przy sobie nóż i zamierzał zmusić lokalnych urzędników do wydania mu dokumentu tożsamości. Wychodząc z domu, miał on przełożyć broń z plecaka do kieszeni. W obawie, że nastolatki to zauważyły, zaatakował je. Niedługo potem Erytrejczyk został zatrzymany przez policję.