Do zabójstwa doszło w lecie ubiegłego roku, jednak w tym tygodniu niemieccy śledczy ujawnili mediom szczegóły dotyczące sprawy.

Reklama

Ciało ofiary odnaleziono w sierpniu 2022 r. w samochodzie zaparkowanym w Ingolstadt w Bawarii. Początkowo uważano, że ofiara to Sharaban K., 23-letnia mieszkanka Monachium pochodzenia irackiego, jednak podczas sekcji zwłok powstały wątpliwości co do tożsamości kobiety. W toku dalszych czynności ustalono, że zamordowana to 23-letnia Khadidja O. z Algierii, pisząca o branży kosmetycznej blogerka mieszkająca w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia na południu Niemiec.

Czytaj więcej Film Alec Baldwin oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci na planie filmu "Rust" Aktor Alec Baldwin i odpowiadająca na planie za przygotowanie broni Hannah Gutierrez-Reed zostali oskarżeni o nieumyślne spowodowanie śmierci operatorki Halyny Hutchins, która zginęła podczas prac nad filmem "Rust" w 2021 r.

Policja podała, że Sharaban K. i Khadidja O. były do siebie "uderzająco podobne".

- Oskarżona chciała ukryć się z powodu konfliktu rodzinnego i w tym celu sfingować własną śmierć - oświadczyła teraz w komunikacie Veronika Grieser z biura prokuratury w Ingolstadt. Jak przekazała Grieser, śledczy ustalili, że w tygodniu poprzedzającym zabójstwo, Sharaban K. próbowała kontaktować się w internecie z kobietami, które były do niej podobne. Używając pseudonimów oskarżona miała próbować umawiać się z wybranymi przez siebie kobietami na spotkania.

Reklama

Zdaniem śledczych, K. udało się przekonać do spotkania Khadidję O. Prokuratura uważa, że Sharaban K. oraz jej wspólnik, pochodzący z Kosowa Sheqir K.,zabrali swą ofiarę do zalesionego obszaru między Heilbronn a Ingolstadt, gdzie dokonali morderstwa.

Czytaj więcej Przestępczość USA: Pięciu policjantów oskarżonych o zabójstwo kierowcy Pięciu byłych funkcjonariuszy policji z Memphis usłyszało w czwartek zarzut zabójstwa kierowcy, Tyre'a Nicholsa, który zmarł w wyniku obrażeń doznanych po brutalnym potraktowaniu go przez policjantów.

Rzecznik policji Andreas Aichele powiedział "Bildowi", że choć nie znaleziono narzędzia zbrodni, to dowody są przytłaczające. - Ofierze zadano ponad 50 ciosów nożem - oświadczył.

Jak podali śledczy, domniemani sprawcy porzucili ciało swej ofiary w aucie zaparkowanym w pobliżu domu, w którym mieszkał K. Ciało zostało odnalezione przez rodziców Sharaban K., którzy wówczas sądzili, że ich córka została zamordowana.

Oskarżeni zostali zostali aresztowani, grozi im dożywocie.