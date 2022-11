W wyniku ataku przeprowadzonego przez 22-letniego Andersona Lee Aldricha zginęło pięć osób, a 25 zostało rannych. Na miejscu policja znalazła wiele sztuk broni palnej. Strzelec użył karabiny do zastrzelenia ofiar.

Aldrich był znany organom ścigania przed strzelaniną w klubie nocnym. Został aresztowany w czerwcu 2021 roku po tym, jak jego matka zgłosiła władzom, że groził zdetonowaniem bomby i skrzywdzeniem jej za pomocą wielu rodzajów broni.

Zastępcy szeryfa ewakuowali wówczas około 10 pobliskich domów, aż Aldrich w końcu się poddał. Nie znaleźli żadnych materiałów wybuchowych, ale Aldrich został umieszczony w areszcie.

Policja poinformowała, że co najmniej dwie osoby w klubie Q obezwładniły strzelca krótko po tym, jak wtargnął do środka tuż przed północą w sobotę, zapobiegając dalszej masakrze. Nie podano do informacji publicznej ich tożsamości, ani nie poinformowano, czy zostali zastrzeleni lub ranni.

Prezydent USA Joe Biden przyznał, że nie ustalono żadnego motywu działania napastnika, zauważył jednak, że osoby LGBTQ zostały "poddane przerażającej przemocy z nienawiści w ostatnich latach".

Strzelanina przypominała masakrę w klubie Pulse z 2016 roku, kiedy to napastnik zabił 49 osób w gejowskim klubie nocnym w Orlando na Florydzie, zanim został śmiertelnie postrzelony przez policję.

Prokurator generalny Kolorado Phil Weiser w wywiadzie udzielonym w poniedziałek w CNN zauważył, że strzelanina miała miejsce w Dniu Pamięci o Osobach Transpłciowych i powiedział, że ma nadzieję, iż Aldrich udzieli śledczym odpowiedzi.