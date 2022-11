O zatrzymaniu poinformował jego współpracownik Marcin Osadowski.

- W dzień ważnego dla wszystkich Polaków święta, Wojciech Olszański, przywódca ruchu Rodaków Kamratów oraz wyrosłej na jego bazie partii politycznej, w czasie odbywania dozoru policyjnego został zatrzymany celem odbycia wyroku pozbawienia wolności - przekazał.

W tym roku Olszański trafił do aresztu za grożenie politykom śmiercią. Po wyjściu na wolność kontynuował publikowanie swoich agresywnych materiałów.

Olszański jest z zawodu aktorem, znanym m.in. z występów w Teatrze Narodowym. Radykalizować zaczął się około 2016 roku, gdy pod pseudonimem Aleksander Jabłonowski zaczął występować na YouTubie, głosząc skrajnie nacjonalistyczne i prorosyjskie hasła. Znakiem rozpoznawczym stał się jego ubiór: furażerka i wojskowy mundur z naszywką „Śmierć wrogom Ojczyzny".

We wrześniu "Rzeczpospolita" informowała, że Olszański rozpoczął formalizowanie swojego ruchu. Złożył wniosek o rejestrację partii w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

W sierpniu policja wyciągnęła go ze spotkania w Gospodzie Rycerskiej pod Grunwaldem, a prokuratura postawiła zarzuty publicznego nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym i znieważenia członków narodu żydowskiego z powodu przynależności narodowościowej. Prokuratura chciała, by trafił do aresztu, ale nie zgodził się na to sąd.

"Olszański był całkowicie zaskoczony zatrzymaniem. Policjanci zadziałali bowiem tym razem bardzo sprawnie i pragmatycznie. Zamiast uganiać się za Olszańskim - po prostu zatrzymali go, gdy przyszedł podpisać dozór na wyznaczonej komendzie. Chcemy podkreślić, że to dopiero pierwszy wyrok pozbawienia wolności jaki zapadł w pierwszym zakończonym procesie. Dzięki naszym działaniom toczą się już bowiem kolejne trzy procesy przeciwko Olszańskiemu" - poinformował Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.