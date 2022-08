Mieszkaniec amerykańskiego stanu Utah został aresztowany pod zarzutem wzniecenia pożaru, gdy próbował podpalić pająka swoją zapalniczką.

Cory Martin powiedział policji, że zauważył pająka w poniedziałek, gdy był na terenach turystycznych u podgórza góry na południe od Salt Lake City w pobliżu miasta Springville. Przyznał się do wzniecenia ognia, ale nie wyjaśnił, dlaczego próbował spalić pająka.

W jego rzeczach znaleziono słoik z marihuaną, ale w czasie zatrzymania nie sprawiał wrażenie, by był pod wpływem środków odurzających.

Policja nie dysponuje dowodami, które świadczyłyby o tym, że zatrzymany celowo wzniecił ogień.

- Co doprowadziło go do zatrzymania się, zauważenia pająka i zdecydowania się na próbę spalenia go, nie wiemy - powiedział sierżant Spencer Cannon z policji hrabstwa Utah.

Pożar objął obszar o powierzchni co najmniej 23 hektarów. We wtorek w większości został opanowany przez strażaków.